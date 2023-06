Souček: Fanoušci i šatna jako ve Slavii. Kustodovi jsem vysvětlil, kde sedím

Spolu s Vladimírem Coufalem může dělat parťákům z West Hamu průvodce. V Edenu to Tomáš Souček (28) zná jako své boty. Před středečním finále Konferenční ligy proti Fiorentině mluvil o tom, co pro něj speciální zápas v Praze znamená a jak moc si přeje vysněnou evropskou trofej. „Spojují se mi týmy, které miluji,“ vyprávěl kapitán národního týmu plynulou angličtinou.

Jste zpět doma v Edenu, tentokrát v dresu West Hamu. Co pro vás finále znamená?

„Když jsme před rokem zjistili, že finále Konferenční ligy je v Praze, bylo to pro mě něco speciálního. Hned jsem burcoval spoluhráče, že to musíme zvládnout. Splnili jsme velký úkol, teď jsem tady v Edenu, spojují se mi dva týmy, co miluju. Existuje šance tady zvednout trofej, udělám pro to všechno.“

Je pro vás finále pikantní i tím, že o vás měla v minulosti zájem Fiorentina?

„Od Fiorentiny jsem měl nabídku šest měsíců před tím, než jsme odešel do West Hamu. Pro mě byla čest, že je o mě zájem z Itálie, z Fiorentiny, moc jsem si toho vážil. Ale v tu dobu jsem hrál ve Slavii, dostali jsme se do Ligy mistrů, kterou jsem si chtěl zahrát a zůstal jsem v Praze. Po půl roce přišla nabídka z West Hamu.“

Jak se chystáte na finále?

„Přišel jsem do West Hamu před třemi a půl lety, to je v aktivní kariéře fotbalisty poměrně dlouhá doba. Finále je pro mě velká věc, nikdy na to nezapomenu. Jsem rád, že mě oceňují i fanoušci, cítím, že se vzájemně respektujeme. A jak probíhá příprava? Jde o finále, velký zápas. Jako tým chceme být nachystaní na všechno.“

Sedíte s West Hamem v domácí kabině, na jakou jste byl zvyklý ze Slavie?

„Kabinu máme domácí, za což jsem rád. Přitom jsme napsaní jako hosté, ale máme domácí šatnu i tribunu Sever pro naše fanoušky, na jakou jsem zvyklý ze Slavie. Hodně mi to připomíná časy ze Slavie a zápasy za reprezentaci. Dodá mi to určité pohodlí do zápasu. Kustod se ptal, kde jsem seděl, vysvětlil jsem mu, jaké je mé místo. (úsměv)“

Berete to jako výhodu, že znáte místní prostředí, nebo vás svazuje nervozita?

„Spíš mi to pomůže, cítím se tady komfortně, jako doma. Od příjezdu na stadion, než půjdu do šatny, na hřiště, na rozcvičku, všechno tady skvěle znám, i tady na tiskovkách jsem několikrát byl. O to víc se těším na zápas. V tunelu u šaten jsou sice plakáty Konferenční ligy, ale hodně myslím na fotky, které jsou pod nimi. Mám na mysli fotky z Ligy mistrů, titulů. Poznávám samozřejmě posilovnu a mnoho dalších věcí.“

Abyste hráli evropské poháry i v další sezoně, musíte vyhrát finále. Je i tohle vaše motivace do utkání?

„Dva roky po sobě jsme si užívali evropské poháry, chceme to zažít i třetí rok v řadě, to je náš největší cíl. Ale nejdřív musíme vyhrát trofej a zapsat se tím do historie.“