Otazníky kolem Baráka. Záložník se opřel i do výkonů Součka s Coufalem

Antonín Barák v pátek vynechal kvůli zvýšené teplotě závěrečné ligové utkání Fiorentiny na hřišti Sassuola (3:1). Zatím není oficiální informace, zda dnes s mužstvem přiletí do Prahy na finále Konferenční ligy. Určitě se ho nebude týkat červnová evropské kvalifikace národního týmu proti Faerským ostrovům a následná příprava proti Černé Hoře. Trenér Jaroslav Šilhavý třaskavé rozhodnutí zdůvodnil Barákovým nevhodným chováním v týmu.

V zákulisí kolují různé zprávy. Určitě nešlo o disciplinární přečin související s životosprávou. Barák je naprostý profesionál, což mu vyneslo lukrativní angažmá v Itálii. Podle dostupných informací ale nesouhlasil s tím, jak se národní tým pod Šilhavým prezentuje a jakou má v týmu roli.

Atmosféra postupně houstla, dokonce se vmísila i do vztahů v kabině. Záložník Fiorentiny měl mít výhrady k aktuální výkonnosti některých spoluhráčů, kteří dostávali v nároďáku přednost. Mimo jiných se kritika týkala i dvojice Tomáš Souček, Vladimír Coufal, kteří si během sezony spolu s celým West Hamem procházeli nepříjemnou krizí.

Šilhavý a jeho trenérský štáb za klíčovými pilíři bezmezně stojí, však jde o kapitána a jeho zástupce. Ve chvíli, kdy se Barák pustil do zásadních opor, zřejmě definitivně vyprchala trpělivost hlavního kouče a jeho spolupracovníků.

Celá záležitost je mimořádné komplikovaná a nešťastná. „Pokud bych věděl, co se přesně přihodilo, jak se v týmu chová, jestli jako hvězda, která má své manýry, že to nakonec dopadlo takhle… Je to složité komentovat. Samozřejmě by to byla škoda, aby měl zavřené dveře,“ říká pro deník Sport a iSport.cz Karel Jarolím, někdejší trenér české reprezentace.

Za něj dostal Barák první šanci v nároďáku, 15. listopadu 2016 odehrál přípravu proti Dánsku a při remíze 1:1 vstřelil svůj první reprezentační gól. „Rozumím tomu, že si trenéři nechtěli zadělat na problémy. Teď něco řešili s Tondou, pak by přibyli další hráči a neřešili by nic jiného. V takovém případě je rozhodně lepší upřednostnit fungování týmu,“ přitakává Jarolím.

Zmíněná trojka se paradoxně může už ve středu potkat na hřišti v Edenu. Dvojice z West Hamu jako členové základní sestavy anglického celku, Barák (pokud se uzdraví) v roli odstaveného muže z nároďáku, jenž Fiorentině zásadně pomohl až do pražského finále. V aktuálním ročníku Konferenční ligy mu svítí bilance pět gólů a jedna asistence, z pozice střídajícího náhradníka rozhodl postupovým gólem semifinálové prodloužení přes Basilej.