3. předkolo KL: Příjemný los pro Plzeň, Bohemians hrozí Arménie

Úvodní zápasy jsou na programu 10. srpna, odvety pak o týden později. Podle dnešního losu ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu by oba české týmy začaly doma. V případě Bohemians ale hrozí termínová kolize s jiným pražským celkem Slavií, která ve stejný den doma rozehraje 3. předkolo Evropské ligy s Dniprem, nebo Panathinaikosem Atény.

Plzeň i Bohemias musejí nejprve zvládnout 2. předkolo, do nějž vstoupí ve čtvrtek. Viktoria proti Dritě začne doma, „Klokani“ při návratu do pohárů po 36 letech odstartují na stadionu Bodö/Glimt. Oba čeští zástupci v soutěži potřebují na cestě do skupiny přejít přes tři soupeře. Jakékoli zaváhání by znamenalo, že si na podzim v hlavní fázi pohárů nezahrají. Plzeň se loni z kvalifikace probojovala do skupiny elitní Ligy mistrů.

Favoritem dvojzápasu Gzira - Dudelange je podle sázkových kanceláří lucemburský tým, který se ve čtvrtek představí na Maltě. Gzira ani Dudelange ještě v soutěžích UEFA s českými protivníky nehrály.

V souboji Kalmaru s Pjunikem Jerevan věří bookmakeři více švédskému mužstvu, které se dosud s českým soupeřem v pohárech nepotkalo. Naopak rekordní patnáctinásobný arménský šampion zkušenosti má. V roce 2011 vypadl s Plzní ve 2. předkole Ligy mistrů po prohrách 0:4 doma a 1:5, ale před čtyřmi lety Pjunik překvapivě vyřadil Jablonec ve 2. předkole Evropské ligy díky domácímu vítězství 2:1 a venkovní remíze 0:0.

