Bodö - Bohemians 3:0. Klokani šance nevyužili a do odvety vezou manko

Letenská odveta za týden bude sakra těžká. Bohemians na umělé trávě za polárním kruhem nestíhali. I klokani si sice vytvořili obrovské šance, stejně se ale většinu zápasu snažili zabránit nápaditým domácím kombinacím. Bodö/Glimt vládne norské lize s obrovským náskokem a proti klokanům ukázalo, že právem.

Kde hledat příčiny? Žlutá horda od začátku plnila plán, který pro ni připravil trenér Kjetil Knutsen: DOMINOVAT! Domácí téměř nepustili Bohemians k míči, tlak si udržovali bleskovým rozehráváním autových vhazování a zelenobílí se k delší sekvenci držení míče dostali až ve dvanácté minutě. Vyústilo to ale pouze ve slabou střelu Martina Dostála.

Chvíli po rozehrávce už se dopředu řítil domácí ostrostřelec Pellegrino a Lukáš Hůlka měl při jeho zablokování plné nohy práce. Jenže to bylo jen varování. Bodö využívalo své technické převahy i absolutně rovného povrchu k rychlým a pohledným kombinacím. Šrouby se utahovaly.

Nezastavil je ani samostatný únik Jana Matouška. Rychlý útočník hostí se po Köstlově vysunutí řítil sám na domácí bránu, jenže místo ní ohrozil spíš okno bytu za nejmenší z místních tribun. Následovala další varování od Pellegrina, jeho parťáka z útoku Moumbagny a chvíli před koncem poločasu se zastřeloval i Albert Grönbaek. V tu chvíli ho Michal Reichl ještě vychytal…

Jenže do poločasu Bohemians s čistým štítem stejně nevydrželi. Do přestávky zbývala chvíle, když se po pravé straně rozběhl rychlík Wembangomo, míč posunul dopředu do téměř identické pozice Grönbaekovi, který tentokrát zakončil na bližší tyč milimetrově přesně. 1:0.

Mohlo být ještě hůř? Po přestávce se to chvíli nezdálo. Jaroslav Veselý zpřeházel několik postů, do útoku vyslal Davida Puškáče místo nevýrazného Erika Prekopa a gólman Haikin musel být dávat velký pozor proti dělovce Dostála. Jenže žlutí byli při chuti. Hořkou shodou okolností v 19:05 se pod nejstarší místní tribunou rozběhl Sondre Sörli, a připravil míč do oblasti pokutového puntíku, kde Amahl Pellegrino prokázal své umění být ve správný čas na správném místě. Při zakončení měl možná trošku štěstí, přesto po odrazu míč zapadl pod břevno.

Hlídat těsnou ztrátu nemělo cenu. I Bohemians se osmělili. Po hodině hry svou kopací techniku konečně ukázal i Martin Hála, jenže jeho rána rozezvučela pouze břevno. O chvíli později se ke svému typickému výletu rozběhl Daniel Köstl. Protlačil se přes tři soupeře, dostal míč do jasné pozice čerstvému Janu Kovaříkovi. Jenže ten ve skvělé šanci selhal a pomalou střelou po zemi dal oddychnout Haikinovi. Köstl připravil šanci i pro Puškáče, jenže ten hlavou mířil znovu jen do připravených rukavic.

Poslední slovo mohli mít zase domácí. Po obrovském zmatku v zelenobílé obraně si domácí mohli dávat přednost, kdo si vytvoří větší šanci. Jenže Björkan ztroskotal na Reichlovi a Sörli napálil pouze břevno. V tu chvíli měli všichni svatí zelenobílé dresy, bohužel si je nenechali až do konce. V nastavení využil fantastickou kolmou přihrávku střídající Runar Espejord a gólem na konečných 3:0 snížil postupové šance Bohemians na minimum.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44. Grönbaek, 50. Pellegrino, 90+1. Espejord Hosté: Sestavy Domácí: Haikin – Wembangomo (69. Sjövold), Moe (60. Lode), Björtuft, Björkan – Fet (69. Saltnes), Berg (C), Grönbaek (84. Kondrasen) – Sörli, Moumbagna (84. Espejord), Pellegrino Hosté: Reichl – Hůlka, Křapka, Hybš – Köstl, Jindřišek (C), Hrubý (56. Beran), Dostál (56. Kovařík) – Hála (83. Necid), Matoušek (68. Kozák) – Prekop (46. Puškáč) Karty Domácí: Moe Hosté: Hrubý, Beran Rozhodčí Kardesler – Ögel, Tugral Stadion Aspmyra Stadion, Bodo