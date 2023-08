Plzeň odletěla do Kosova. Bakoš: V útoku nám chybí jen drobnosti

Rychle zapomenout na mrzuté tři výsledky bez výhry a nasměrovat myšlenky na další důležitý zápas. Viktoria Plzeň odletěla v úterý v podvečer do Kosova, kde mužstvo čeká ve čtvrtek večer odveta 2. předkola Konferenční ligy proti Dritě. „Víme, co nás tam čeká,“ pověděl novinářům před odletem na letišti Václava Havla v Praze asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

Na co jste v tréninku kladli největší důraz?

„Snažili jsme se hlavně zregenerovat, aby se kluci dali dohromady fyzicky. Zápasy jdou v rychlém sledu, je krátký čas na nějaké analýzy, trénování, vysvětlování. Pracujeme na tom, aby se kluci zklidnili, aby byli úspěšnější na soupeřově polovině hřiště. Probíhala videa a krátké tréninky na hřišti, abychom se zlepšili.“

Jsou hráči fit?

„V tomto směru je to v pořádku, náš tým odlétá skoro v plné síle.“

Probíhala nějaká komunikace se Slavií, která na stejném stadionu v Prištině hrála před rokem proti Balkani?

„Se Slavií jsme nekomunikovali, aspoň o tom nevím. Víme, co nás tam čeká, viděli jsme jejich zápasy proti Antverpám z minulého roku. Zůstalo tam asi šedesát procent mužstva, ale zajímalo nás to z pohledu atmosféry, jak to tam probíhalo, jak soupeř nastoupil u nich po stejném výsledku 0:0 doma a následně u nich vyhrál 2:0 a postoupil.“

Pomohou vám evropské zkušenosti?

„Drita hrála pravidelně předkola, má s nimi zkušenosti, ale nepodařilo se jim postoupit dál, to by mělo hovořit pro nás. Čeká nás specifický zápas, když se nám doma nepodařilo soupeři vstřelit góly. Ale stále věřím, že to máme ve svých rukách, můžeme zápas víc ovlivnit.“

Uvědomujete si důležitost utkání?

„Hraje se o evropské poháry, snažíme se o ně celý rok umístěním, na jaké jsme dosáhli v lize. Jsou to důležité zápasy. Hráčům, trenérům a celému klubu dávají vzpomínky do dalších roků a fází kariér.“

Bídný start Plzně: našli jsme TŘI důvody, proč to Viktorii nejde Video se připravuje ...

Proč odlétáte nezvykle už v úterý večer, dva dny před utkáním?

„Má to svá pro a proti. Když jste v místě zápasu déle, je to nevýhoda, že jste jako tým dlouho pohromadě. Zkoušíme to takhle poprvé, uvidíme, zda nám to pomůže.“

Plánujete změny v sestavě?

„Máme nějaké alternativy, bavíme se o tom, analyzujeme výkony hráčů, jejich vztahy mezi sebou na hřišti. Snažíme se najít co nejlepší vazby, abychom byli na zápas co nejlépe připravení, dali góly a dovedli odvetu do úspěšného konce.“

Může vám pomoct, že Drita doma pravděpodobně víc otevře hru?

„Jak už jsem zmiňoval, viděli jsme zápasy proti Antverpám z minulého roku. Drita se proti nim prezentovala podobně. Doma byla odvážnější, otevřenější, nebezpečnější než u soupeře. To se všechno dá očekávat i v našem případě. Musíme se na to připravit, že nebudou jen bránit, ale i hrát nepříjemně do útoku. Soupeř bude doma určitě sebevědomější.“

V čem je třeba zlepšit koncovku?

„Souvisí to jedno s druhým. Většinou jde o drobné věci, co nám chybějí - půl kroku, půl metru, být rychlejší v součinnosti hráčů. Víceméně jde o to, že já mám vědět o tom, co uděláš ty na křídle. Snažíme se o tom s hráči bavit, připravit je tak, aby byli ještě lepší, vnímavější a lépe četli své spoluhráče.“

Snažíte se ofenzivním hráčům radit jako bývalý útočník?

„Každý útočný hráč má své zkušenosti, lepší i horší. Mohu se s nimi o tom pobavit, něco jim poradit. Samozřejmě chlapce podporuju, ale oni mají své zkušenosti, ví, jak dávat góly. Jsou období, kdy se vám to zasekne a nejde to, to není nic, co by se nedělo velkým útočníkům. Dát gól je někdy záležitostí malinkých centimetrů. V našem případě to bude brzy lepší.“