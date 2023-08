Koubek: Slovo strach nepoužíváme. Produktivita? Víme, kde je problém

Jak je na tom Plzeň před odvetou?

„Zdravotní stav našich hráčů je dobrý, naprosto v pořádku. Po domácím zápase s Dritou měl malý problém jeden hráč (Sampson Dweh), ale už se dal do pořádku.“

Máte ze zápasu obavy?

„Jsme připraveni, jak jsem říkal, kondiční i zdravotní stav hráčů je velice dobrý. Slovo strach ve fotbale nepoužíváme. Respekt a pokora k soupeři ano, ale strach ne.“

Už víte, jakou sestavu v Prištině nasadíte?

„Je skoro jasno, možná řešíme jeden otazníček, to se rozhodneme až zítra.“

Pomohou vám zkušenosti z evropských pohárů?

„Naše mužstvo má řadu zkušených hráčů, kteří podobnými zápasy i v takových destinacích, dejme tomu klimaticky náročnějších, prošli. Určitě je to dobrá vlastnost do takových zápasů. Ale na druhé straně vidíme, že i hráči Drity mají s podobnými zápasy zkušenosti, už hrají čtvrtý rok po sobě kvalifikaci Konferenční ligy, nejsou to žádní zajíčci.“

Čeká vás náročné utkání?

„Po solidním herním výkonu a střeleckém zaváhání doma jsme si situaci zkomplikovali, o to větší očekáváme motivaci domácích v odvetě. Čeká nás nepříjemný soupeř, ale víme, že máme svou kvalitu a vysoké herní předpoklady zápas zvládnout.“

Nastoupíte s ofenzivním pojetím, nebo zvolíte defenzivnější taktiku?

„Úspěch ve fotbale vždycky vede přes aktivní hru. Ale z taktického pohledu je třeba mít věci vyvážené. Pokud směřujete někam, že budeme hrát způsobem, co nám není vlastní, to určitě ne. Chceme být útoční, aktivní, být na míči. Věřím, že se nám konečně podaří zlepšit produktivitu, chceme soupeře zdolat. Ale doma jsme si situaci zkomplikovali, to je jasné.“

Jak zlepšíte gólovou produktivitu?

„Pracujeme na tom na hřišti i u videa. Říkáme si detaily, obecné věci. Víme, kde je problém. Je to o výběru místa, větší agresivitě, přesnosti, zklidnění, větším prosazování jeden na jednoho a určitě zlepšení střelby z druhé linie. V těchto věcech jsme zatím horší, než bychom si přáli.“

Může vás Drita něčím zaskočit?

„Víme, co nás čeká, je to kvalitní soupeř, to už jsme věděli před prvním zápasem. Že bude bouřlivé prostředí, to také víme. Počítáme s tím, vždycky se v tom hraje dobře.“