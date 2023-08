Bývalý stoper Sparty válí v Evropě: gól nůžkami, Škrtel naboural rozhovor

Trnava postupuje do play off Konferenční ligy díky parádní brance Lukáše Štetiny • Profimedia.cz

Už jen fakt, že vystřelil postup, je úspěch. Ale urostlý stoper Lukáš Štetina se postaral o senzaci. Bývalý fotbalista pražské Sparty popostrčil Trnavu do play off Konferenční ligy přes Lech Poznaň poté, co se trefil střelou nůžkami. „Tyhle góly už mě nějak nerozhodí,“ krotil euforii Štetina. Jeho pozápasový rozhovor pak naboural Martin Škrtel, legendární obránce Spartaku.

Lukáš Štetina vstřelil poslední soutěžní gól před startem této sezony před více než čtyřmi lety. Ještě v dresu pražské Sparty, kdy v květnu 2019 přispěl k výhře nad Jabloncem. Od té doby nic, až teď. A co víc, ve třech utkáních o Konferenční ligu zapsal hned tři góly.

Nejdůležitější, a rozhodně i nejpovedenější zásah zaznamenal ve čtvrtek proti Lechu Poznaň. Štetina se v odvetném zápase 3. předkola Konferenční ligy za stavu 2:1 odrazil do vzduchu, nohy vyšvihl nahoru a kopem přes hlavu se postaral o rozhodující gól. Spartak překvapivě svalil polského favorita 3:1 (celkově 4:3).

„Držím se tak nějak na zemi. Mám svůj věk a tyhle góly už mě nějak nerozhodí. Podstatné je, že byl vyprodaný stadion, že jsme vyhráli, že jsme do toho dali srdce,“ vykládal dvaatřicetiletý Štetina po utkání.

Mírnil euforii, jenže marně. Mezi novináře se vklínil bývalý slovenský reprezentant Martin Škrtel, chytal se za hlavu. „Tohle jsem ještě neviděl. Aby ty jsi dal gól nůžkami,“ vychrlil na bývalého parťáka Štetinu. „Čekal jsem cokoli, ale aby Štetina dal nůžkami gól? To spíš dá Weiss gól hlavičkou,“ pokračoval s úsměvem Škrtel, jenž během zápasu roztleskával trnavské tribuny.

Trnava vezla z Polska do odvety výsledek 1:2, na domácím stadionu vedla po padesáti minutách 2:0, pak hosté snížili a hrozilo prodloužení. Proti byl Štetina, který zařídil postup v 74. minutě.

„Je to jen třetí předkolo, nejsme ani ve skupině. Ale je to zážitek, když lidi fandí, je to silná emoce pro všechny. Oproti Lechu jsme malý tým, oni mají kvalitní hráče a už se viděli v další fázi. My jsme to ovšem zvládli,“ řekl trenér slovenského mužstva Michal Gašparík.

Spartak si i díky Štetinově gólu zahraje play off Konferenční ligy. V něm narazí na ukrajinské Dnipro-1, které v kvalifikaci Evropské ligy svalila pražská Slavia, zápasy hraje na stadionu v Košicích. „Čeká nás těžká cesta, ale tenhle dvojzápas je zvládnutelný, což jsme dneska ukázali,“ dodal Štetina.