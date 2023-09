Kalvach v TOP formě: Gól kariéry? To určitě. Nečekali jsme takové bránění

Dal jste jeden z nejhezčích gólů v kariéře?

„To určitě, protože moc gólů nedávám. Byl to asi hezký gól, tím, že se to takhle svezlo přes lehkou teč obránce. Jsem rád, že to tam padlo a pomohlo ke třem bodům.“

Můžeme teď od vás branky čekat častěji? V Kazachstánu proti Kostanaji jste zvýšil na 2:0, teď jste přidal vítěznou trefu.

„Kéž by to tak bylo, byl bych za to samozřejmě rád. Snažím se do koncovky tlačit. Když to pomůže k vítězství, je to ještě cennější.“

Tlačí vás do častějšího zakončování i trenéři? Pavel Bucha má také hodně střílet.

„Jo, říkáme si to před každým zápasem, že pokud to přijde, máme střílet. Vyplynulo to ze způsobu hry soupeře, byli hodně zatažení. Balony vypadávaly před vápno, asi třetí střela mi vyšla.“

Nepřekvapilo vás, že hrálo Ballkani takhle zataženě?

„Nečekali jsme, že budou až tak bránit. Ale postavili to tak, i když mají vepředu skvělé individuality. Jsou hodně nepříjemní. Až na pár situací jsme je pohlídali a náhodným gólem se štěstím jsme vyhráli.“ (úsměv)

Nezatrnulo vám v závěru, kdy vás soupeř zatlačil a měli tam dvě nebezpečné střely?

„Ano, to od nich bylo hodně nebezpečné. Změnili jsme rozestavení, chtěli jsme si pohlídat vedení. Někdy takové situace nastanou. Ale nemyslím si, že by si vytvořili nějaký větší tlak.“

Nepřipomínalo vám to úvod sezony, kdy jste se proti pevné obraně soupeře také nemohli prosadit?

„Trošku ano, ale teď se cítíme lépe, jsme na vítězné vlně. Chtěli jsme zůstat trpěliví, věřili jsme, že tam něco padne. Je to super start do skupiny.“

Vyhráli jste pojedenácté v řadě. Najela Plzeň na úspěšnou vlnu?

„Určitě bychom v tom chtěli pokračovat. Výsledky jsou podložené dobrými výkony. Nicméně se nesmíme uspokojit a pokračovat v tvrdé práci.“

Pomáhá vám sebevědomí z vítězných zápasů ve chvíli, kdy nemůžete soupeře zlomit?

„Hlava je pak víc v pohodě. Vyjdou nám i věci, které na začátku nevycházely, kdy jsme byli trošku v křeči. Nálada je dobrá, makáme dál.“

Byl Ballkani na jiném výkonnostním levelu než předchozí soupeři v letních evropských předkolech?

„Byl to zatím nejkvalitnější tým. Individualitami i celkovým pojetím hry. Byla to dobrá prověrka. Víme, že lehké to nebude ani v Astaně, teď ale myslíme na dva ligové zápasy.“

Fanoušci vyvolávali po zápase vaše jméno, namotivuje vás to do dalších týdnů?

„Je to příjemné, když vás lidi takhle ženou. Pro mě super zážitek, chtěl bych jim poděkovat.“