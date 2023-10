Plzeň zase na východ, letí přes Rusko. Trousil: Rychlost Astany je obrovská

Po těsné prohře na Letné (1:2) vyrazili plzeňští fotbalisté za další velkou výzvou. Výprava s týmem Viktorie zamířila v úterý po obědě do daleké Astany. Západočeši podruhé v krátké době nastoupí v Kazachstánu, zvolili ale jinou cestu než v srpnu do Kostanaje. Tentokrát letí přes Rusko. Vedle čtyřhodinového časového posunu a umělé trávy je čeká náročný soupeř v bouřlivé kulise jako v sobotu na Spartě. „Bude to podobné,“ souhlasil plzeňský asistent Jan Trousil během rozhovoru na Letišti Václava Havla.

Plzeň po sobotním šlágru nabírala síly, v úterý odpoledne už se kompletní tým (až na dlouhodobé marody Pernicu s Havlem) odbavoval na letištním Terminálu 1 v Praze.

Do Kostanaje, kde v srpnu porazili Tobol 2:1, cestovali Plzeňští z Prahy téměř deset hodin. Kvůli uzavřenému vzdušnému prostoru v Rusku po jeho vojenské invazi na Ukrajinu nejprve absolvovali let do Varny, kde letadlo doplnilo palivo a následně pokračovalo do Kazachstánu.

Nyní Západočechy čeká pětapůlhodinový přímý let, jelikož kazachstánské aerolinky SCAT mohou vstoupit do ruského vzdušného prostoru. Do Astany by plzeňská výprava měla dorazit krátce před půlnocí tamního času. Zpátky do Česka tentokrát vyrazí hned po čtvrtečním zápase.

Na dalšího těžkého soupeře se Plzeň chystá v odlišných podmínkách. Astana nastupuje na hřišti s umělou trávou, čemuž trenéři Viktorie uzpůsobili přípravu.

„Měli jsme tři tréninky na umělce, kde jsme se zaměřili především na práci stoperské trojice v součinnosti se středními záložníky, jakým způsobem dělat rozehrávku. Tohle nám snad pomůže, ale až na hřišti uvidíme, jak to budeme zvládat. Snad budeme nachystaní a přinese nám to tři body,“ přiblížil plzeňskou přípravu západočeský asistent Jan Trousil.

Viktoria očekává podobné tempo, jako zažila v sobotu na Letné, kde podlehla Spartě ve vyrovnaném duelu 1:2. „Stoprocentně nám pomůže to, že Sparta presuje vysoko v obrovské rychlosti, Astana to má podobné. Zvlášť doma na umělce je to ještě trošku rychlejší. Nabádali jsme kluky, aby vzadu daleko rychleji pracovali s balonem, abychom se nedostali pod tlak jako na Spartě a nevyústilo to v to, že ve druhé minutě budeme prohrávat,“ upozornil Trousil.

Podobnosti s ligovým šlágrem si uvědomují i hráči. „Rozebrali jsme si, co bylo špatně. Pro mě to byl první větší zápas, ohromná zkouška. Kdybychom mohli hrát takové zápasy v lize každý víkend, bylo by to super,“ doplnil svého trenéra stoper Robin Hranáč. „Je jiné hrát proti poslednímu v lize nebo proti Spartě, která má oproti jiným klubům ohromný rozpočet. Hráče, které Sparta koupí za několik milionů, prostě rychlostní dispozice mají,“ prohlásil klíčový muž aktuální středové trojice Plzně.

Hranáč se rozehrál do reprezentační formy. „Takhle bych to neřekl. Ale tohle byl můj cíl, který se mi podařilo splnit,“ liboval si nad svou aktuální pozici v týmu. Mínil tím také celý kolotoč kolem zápasů v Evropě – cestování s týmem, poznávání nových soupeřů, stadionů, srovnání s elitními celky z celého kontinentu. „Cítím se mnohem líp, než první zápas, kdy jsem byl trochu nervózní,“ přiznal mladý odchovanec, který odehrál kompletní minutáž v posledních 14 plzeňských zápasech.

Viktoria musí kousnout nepříjemný los skupiny v Konferenční lize, po letní kvalifikaci ji podruhé čeká daleké štreka do Kazachstánu. „Není důvod nad tím brečet. Je to super, že takové zápasy absolvujeme. Bavili jsme se o tom s trenéry, že pro naše mladé kluky, co máme v obraně nebo i v záloze, by bylo skvělé, když každou sezonu odehrají osm, deset podobných zápasů, jako jsou v Evropě nebo teď na Spartě. Pomůže jim to ve vývoji. Jsme rádi, že přemýšlejí tak, že nechtějí hrát jednoduché zápasy, ale chtějí se zlepšovat. To žene dopředu i nás v realizačním týmu,“ vyzdvihl Trousil.

Plzeň své utkání proti Astaně hraje ve čtvrtek od 16.30 českého času, v Kazachstánu je o čtyři hodiny víc.