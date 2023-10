Šilhavý: Nebudeme dělat změny pro změny. V Plzni reagoval na kritiku

Jeden z klíčových bojů o postup na EURO do Německa proběhne už příští čtvrtek. Čekali jste po rozpacích s Albánií (1:1 v Edenu) odvážný nominační rockenroll? Zbytečně. Na kvalifikaci v Albánii a následný nedělní duel s Faerskými Ostrovy v Plzni povolal Jaroslav Šilhavý osvědčené koně. Nedošlo na žádná výrazná překvapení, byť to za konzervativní výběr trenér českého národního týmu od některých fanoušků dost schytává.

Reprezentace zopakovala nominační akci pro fanoušky, která se povedla nedávno v Olomouci. Tentokrát trenér Jaroslav Šilhavý odtajnil 23 jmen v Obchodním centru Olympia v Plzni, kde Česko za týden v neděli odehraje druhý kvalifikační zápas proti Faerským Ostrovům.

V případě aktuální nominace je hledání nových tváří skoro zbytečné. Šilhavý věří ozkoušeným borcům, jediným hráčem bez reprezentačního startu je kapitán jednadvacítky Martin Vitík.

Filip Panák, Robin Hranáč, Lukáš Kalvach, Pavel Šulc nebo jiní hráči ve formě si musí počkat. „Nechceme dělat změnu pro změnu, když nějaký hráč zahraje během měsíce dobře. Vsadili jsme na hráče, jací s námi byli v minulosti. Věříme, že to s nimi zvládneme,“ hájil svůj výběr český kouč před novináři i přítomnými fanoušky. „V případě Filipa Panáka jsme přistoupili k tomu, že je to typologicky jiný hráč, jakého jsme chtěli nominovat za zraněného Davida Zimu. Středových hráčů, kam spadá i Lukáš (Kalvach), máme ve výběru pět. Také mají formu, proto ke změně nedošlo,“ dodal Šilhavý ke jménům, které se v souvislosti s oživením nároďáku často omílají.

V Albánii půjde o náročnou bitvu proti týmu, který českému týmu uzmul dva body při remíze 1:1 v Edenu. „Bude to ještě složitější. Máme informace od Poláků, víme, co nás tam čeká. Temperament Albánců je veliký, viděli jsme, jaké je tam prostředí. Musí tam jet odolní hráči a jít na hřiště s tím, že to bude bolet a jet tam pro výhru. Ztížili jsme si to, ale takové zápasy o všechno umíme,“ věřil Šilhavý.

Během netradiční konference padaly také dotazy fanoušků. Zhruba padesátka přítomných se často ptala na věci okolo plzeňské Viktorie Jindřicha Staňka a Daniela Koláře, kteří reprezentovali „domácí“ klub. Trenér Šilhavý se pod lehký tlak dostal v přímé konfrontaci s veřejností jen jednou. Padl dotaz na současnou kritiku od novinářů i fanoušků. „Samozřejmě ji vnímám, po zápase s Albánií v Praze byla kritika na místě. Bereme ji, nehráli jsme dobře. Tlak na trenéra je pořád, jak nejsou výsledky, může se stát cokoliv. Asi rok jsme neprohráli, věřím, že to bude takhle pokračovat. Cíl je postup na mistrovství Evropy,“ zopakoval Šilhavý hlavní mantru.

V případě neúspěchu v Albánii se jeho židle může rozkývat, byť mu předseda FAČR Petr Fousek i po domácí ztrátě se stejným soupeřem deklaroval důvěru. V důležité zkoušce nemíní riskovat, možná i proto se k osvěžení týmu neodhodlal. Došlo na návrat uzdraveného Davida Juráska, mezi gólmany se po čase objevuje Aleš Mandous. Za zraněného Davida Zimu nakonec dostal šanci Martin Vitík. Patrik Schick teprve začíná trénovat, takže ještě nepomůže choulostivé ofenzivě.

Jinak jede vše v obvyklých kolejích. Odpovědnost za góly zůstane na Václavu Jurečkovi nebo Mojmíru Chytilovi. Prvně jmenovaný se od posledního srazu trefil dvakrát, druhý jmenovaný pálil přesně jednou, navíc ve Slavii pravidelně nehraje. Adam Hložek v Leverkusenu stále sbírá starty spíš po minutách, Tomáš Čvančara vynechal zápas za Mönchengladbach kvůli zranění. Do obstojné formy se naopak rozehrál ve Spartě Jan Kuchta.

„Plzeňských hráčů se objeví v nominaci víc. Dřív, než za rok, pokud budou hrát takhle dobře,“ slíbil Šilhavý jednomu z tazatelů. Zda mu jeho aktuální věrní důvěru splatí, ukáže ožehavý duel v Tiraně.