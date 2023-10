Plzeň v Astaně: šance pro čekající „prcky“. Poučení ze Sparty i specifika

Jak vyzrát na nepříjemného soupeře s nezvyklým terénem? Naznačil to plzeňský asistent Jan Trousil. „Budeme spoléhat na naše subtilnější hráče, kteří mají níž těžiště, jsou pohyblivější a bude jim to víc vyhovovat,“ řekl v úterý po obědě na pražském Letišti Václava Havla, než s dalšími členy výpravy odcestoval do Kazachstánu.

Plzeň drží v kádru několik zdatných „prcků“, jací se mohou na atypickém trávníku velmi hodit. Cadu, Pavel Bucha, Adam Vlkanova a Jan Sýkora měří okolo 170 centimetrů. Především směrem do ofenzivy vynikají technikou, mrštností, výbušností, schopností přejít jeden na jednoho. „Nemůžete postavit sestavu výhradně složenou ze specialistů na umělou trávu. To není nikdo z nás,“ reagoval trenér Viktorie Miroslav Koubek na dotaz ohledně využití menších členů kádru.

Cadu s Buchou patří do základu omlazené Koubkovy formace, naopak dva zkušení borci z elitní jedenáctky vypadli. Vlkanova po horším startu sezony, Sýkoru vyřadily zdravotní problémy.

Oba by mohli v Kazachstánu dostat víc prostoru. Disponují zkušenostmi z velkých zápasů Ligy mistrů, patřili do reprezentace. Vlkanova dobře vstoupil do duelu v Kostanaji, kde pomohl asistencí k výhře 2:1. Sýkora už je nachystaný po svalovém zranění. Třikrát seděl na lavičce, ale zatím ho Koubek na plac nevpustil. Zahrál si pouze poločas v ČFL za béčko.

V základu se nedají očekávat zásadní změny, kouč věří úspěšnému složení, ve kterém Plzeň zvládla dvanáct výher v řadě. Ztráta na Spartě (1:2) na tom nejspíš nic nezmění. Koubek den před utkáním na tiskové konferenci dle svých zvyklostí taktiku ani sestavu naznačit nechtěl. Ofenzivní šikulové ale přesto mohou vstoupit do rozjetého zápasu a výrazně mužstvu pomoct.

Astana je zejména na domácí půdě, kde těží z umělého trávníku a časového posunu, velice silná. Od letního startu kvalifikací do evropských pohárů mužstvo odehrálo osm domácích zápasů, jedinou prohru utrpělo s Dinamem Záhřeb ve 2. předkole Ligy mistrů (0:2). Naopak venku nastoupila Astana devětkrát a šestkrát prohrála.

„My z umělé trávy žádný strach nemáme. Všichni hráči na ní hráli zimní turnaje. Fotbalista se umí uplatnit na každém povrchu. Samozřejmě domácí jsou na tom zvyklí hrát víc. Vědí, jak rychle balon odskakuje, jak ho zpracovávat. My to nechceme vůbec řešit, není a nemůže to pro nás být problém,“ prohlásil Koubek přítomným novinářům z Českého rozhlasu a Deníku.

Plzeňská výprava cestovala do místa zápasu už v úterý po obědě. Dva dny před výkopem letěla přes Rusko, kam na rozdíl od evropských společností smí kazachstánské aerolinky, které klub pro tuto příležitost využil. Osvědčil se systém zůstat v českém pásmu, mužstvo fungovalo stejně i během srpnového úspěšného výjezdu do Kostanaje. V Astaně se hodiny znovu posouvají o čtyři hodiny dopředu. Hráči šli po příletu na pozdní večeři, budíček probíhá až před polednem místního času. Zkrátka režim je posunutý tak, aby se neměnil biorytmus ze středoevropského pásma.

Další poučení na těžkého soupeře si Plzeň bere ze sobotního šlágru na Letné, kde po solidním výkonu padla 1:2. „Stoprocentně nám pomůže to, že Sparta presuje vysoko v obrovské rychlosti, Astana to má podobné. Zvlášť doma na umělce je to ještě trošku rychlejší. Nabádali jsme kluky, aby vzadu daleko rychleji pracovali s balonem, abychom se nedostali pod tlak jako na Spartě a nevyústilo to v to, že ve druhé minutě budeme prohrávat,“ upozornil před odletem Trousil.