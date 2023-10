Koubek: Rozhodujeme se, kdo půjde do brány. Změny? Žádná revoluce

Nastoupíte proti Dinamu aktivně?

„Viktoria se pod mým vedením snaží hrát vždycky aktivně, od toho určitě nechceme ustoupit. Musíme respektovat sílu soupeře, po kombinační i technické stránce je nesmírně kvalitní. Proto se dají v zápase očekávat pasáže, kdy budeme méně aktivní. Nedá se to úplně otevřít, zároveň nesmíme hrát pasivně. Takže chceme aktivitu, ale respektovat to, že obraz hry může být proměnlivý a musíme si některé věci pohlídat také jiným způsobem.“

Pomůže vám, že Dinamo prožívá slabší období?

„Zaznamenal jsem, že v říjnu Dinamo třikrát prohrálo. Víme, že došlo k nějakým kádrovým posunům. Pokud nebude hrát kapitán Petkovič, je to další významný moment u problémů soupeře. Ale my je máme po neděli také.“

Narážíte na zranění Rafia Durosinmiho?

„Určitě je to velká ztráta, musíme se s ní vyrovnat a najít jiné útočníky. Věřím, že kolektivní prací jsme schopni Rafia nahradit.“

Jak připravit taktiku bez stěžejního útočníka?

„Pokud ztratíte hráče, který je z našeho pohledu čísel u spousty gólů, ztráta to je. To samé u Petkoviče. Musíte je nějak nahradit, najít nové cesty, nový způsob hry, nové vazby v předních pozicích. Je to náš významný hráč, ale každý se dá nahradit. Doufáme, že se nám podaří tento výpadek v krátkém období zastoupit.“

Podpoříte a podržíte v brance Mariána Tvrdoně, kterému nevyšel zápas v Liberci?

„Podporujeme ho od začátku týdne, hned po zápase v Liberci. Máme tři brankáře, ještě se budeme rozhodovat, kdo nastoupí, definitivní rozhodnutí ještě nepadlo.“

Rozhodujete se také o jiných pozicích v sestavě?

„Nejsem ten, který po jedné porážce něco razantně mění, panikaří, rozmetá, to určitě ne. Určité korektury dané absencí Durosinmiho musí nastat, ale principielně se nebude jednat o žádnou revoluci.“

Čeká vás něco podobného, co jste zažili v zápase na Spartě?

„To je dobrá, ale těžká otázka. Obě mužstva jsou vynikající, mají mezinárodní úroveň. Každé má svůj jiný herní styl.“