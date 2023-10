Plzeň hledá recept na ošklivé peklo. Jinak než Sparta, mlžení s gólmany

PŘÍMO ZE ZÁHŘEBU | Starý, ošklivý a rozlehlý areál stadionu Maksimir v chorvatském Záhřebu zrovna nesplňuje parametry moderní arény. V nepříliš pohostinném prostředí čeká Plzeň silný protivník, navíc ve chvíli, kdy by ráda napravila ligové zaváhání v Liberci (0:3). Pokud uspěje, může výrazně nakročit k postupu ze skupiny v Konferenční lize. Jak se Viktoria popasuje s náročnou výzvou?

Trenér Miroslav Koubek chystá odvážný plán. Nebezpečného soka v jeho aréně hodlá srazit ofenzivním stylem. „Viktoria se pod mým vedením snaží hrát vždycky aktivně, od toho určitě nechceme ustoupit,“ zdůraznil den před výkopem v tiskovém středisku chorvatského národního stánku. „Musíme respektovat sílu soupeře. Proto se dají v zápase očekávat pasáže, kdy budeme méně aktivní. Nedá se to úplně otevřít, zároveň nesmíme hrát pasivně,“ nastínil své uvažování.

V případě úspěchu by Plzeň zůstala po třech kolech skupiny stoprocentní, což by západočeský celek výrazně posunulo k postupu do jarních vyřazovacích bojů. „Zaznamenal jsem, že v říjnu Dinamo třikrát prohrálo,“ pousmál se Koubek při jednom z dotazů v útrobách stadionu Maksimir.

Jaké plány kuje západočeská skvadra? „Koukali jsme, jak tam hrála Sparta. Ale řekl bych, že máme trošku jiný plán,“ naznačil před odletem do Záhřebu plzeňský záložník Pavel Šulc. „Chceme na ně nalézt, ne čekat v hlubokém bloku.“

Herní plán se ladil ještě během předzápasového dne. Plzeň si věří, na večerním předzápasovém tréninku panovala dobrá nálada. Mezi hráče přišel na trávník klubový boss Adolf Šádek, nožičky si vyzkoušel sportovní ředitel a někdejší plzeňský záložník Daniel Kolář. Byť tým přišel o klíčové tváře Jindřicha Staňka a Rafia Durosinmiho, hodlá napravit selhání v Liberci (0:3). Základem bude maximální aktivita, aby se mužstvo nedostalo pod tlak jako naposledy Sparta. Na Dinamu sice vedla, nakonec do Prahy odletěla s porážkou 1:3.

Trenérský štáb Plzně si uvědomuje sílu soupeře, půjde o nejtěžší zkoušku ve skupině Konferenční ligy. Kvalitou a historií jde o nejslavnější chorvatský klub, který vyprodukoval řadu špičkových hvězd. Zároveň jde o celek, který prohrál tři ze čtyř posledních zápasů. Trenér Sergej Jakirovič se náhle ocitl pod silným tlakem. Pokud ve čtvrtek s týmem selže, může dojít k jeho odvolání.

Viktoria hodlá podle informací deníku Sport a iSport.cz využít svých silných stránek, tedy ofenzivní kvality, a jít i lehce do risku. Žádné spekulování a čekání, co se zápasem udělá domácí favorit. V obvyklé sestavě se nic zásadního měnit nebude, byť mužstvo utrpělo těžkou porážku v Liberci. Nahradit se musí pouze zraněné duo Staněk, Durosinmi.

„Nejsem ten, který po jedné porážce něco razantně mění, panikaří, rozmetá, to určitě ne. Určité korektury dané absencí Durosinmiho musí nastat, ale principielně se nebude jednat o žádnou revoluci,“ naznačil Koubek.

Přítomné novináře nechal v napětí, koho postaví do brány. Očekává se, že podrží Mariána Tvrdoně, byť chyboval u dvou branek v Liberci. „Podporujeme ho od začátku týdne. Ale máme tři brankáře, ještě se budeme rozhodovat, kdo nastoupí, definitivní rozhodnutí ještě nepadlo,“ mlžil plzeňský kouč. K dispozici má ještě mladého Viktoria Baiera (18) a Dominika Sváčka (26).

Na dosluhujícím stadionu Maksimir dostala nařezáno naposledy Sparta, západočeská skvarda pamatuje těžký direkt z února 2019. V prvním kole jarního play off Evropské ligy zvítězila Viktoria doma 2:1, obě trefy zařídil stoper Luděk Pernica. Ale odveta v Záhřebu? Velký horor. Plzeň rupla 0:3 a zaslouženě vypadla. Kvůli početné marodce šel poprvé (a naposledy) v profesionální kariéře na stopera David Limberský. Plzeňské ikoně zápas absolutně nesedl – byl u všech tří branek, po dvou žlutých dostal červenou a od Sportu obdržel nejhorší možnou známku 1. V doprovodu manželky Lenky je součástí aktuální výpravy, která přiletěla do Záhřebu napravit reputaci.

„Do odvety jsme si věřili, ale měli jsme problémy se zraněními. Půda v Záhřebu není pro české týmy růžová. Ale to je minulost, na kterou se naštěstí nehraje. Teď se díváme dopředu, jak můžeme Dinamo porazit,“ řekl současný plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš. Do zápasu před čtyřmi lety šel jako útočník z lavičky.

Na stadionu Dinama Záhřeb se obecně nehraje dobře, domácí zde posledních pět zápasů od souboje s letenským celkem vyhráli. Nicméně Plzeň rozjela skupinu výborně, zdolala doma Ballkani (1:0) a vyválčila důležitou výhru v Astaně (2:1). Teď čeká Koubkův soubor velké sousto. V případě úspěšného zvládnutí chorvatské mise se tým výrazně přiblíží ke kýženému postupu ze skupiny.