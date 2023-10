Kometa Plzně (18): Už jsem se nebál. Pomohla tyčka i podpora parťáků

Jak jste se dozvěděl, že jdete do zápasu?

„Mluvil jsem s panem Kozáčikem (trenérem brankářů) a konzultovali jsme to, že šance může přijít. Měli jsme video, připravovali jsme se. Musím trenérům poděkovat, že mi dali šanci. Jsem za ni šťastný.“

Spadla z vás nervozita hned po úvodním hvizdu?

„Určitě ano. Pak mi pomohly chycené balony a nějaký ten odkop. Kluci mi hodně pomohli, podporovali mě a společně jsme zápas zvládli. Ale rozdíl oproti zápasům, jaké mám za sebou, to se nedá ani popsat. Balony, které létají do vápna, jsou kvalitnější a rychlejší.“

Ve druhé půli jste vyšvihl skvělý zákrok. Cítil jste se v tu chvíli jako opravdu dobrý brankář?

„Asi až tak ne, ale dostalo mě to do největší pohody, v jaké jsem mohl být. S panem Kozáčikem jsme řešili, že fanoušci budou hlasití a atmosféra mě bude popohánět. Nevěřil jsem tomu, ale dostávalo mě to do stále větší pohody.“

Ale byly tam i některé nepříliš jisté zákroky

„Určitě jsem se do tempa postupně dostával a zvykal si. Nebylo to vždy ideální, ale musely nastat takové situace, abych se k tomu potom postavil lépe a předešel dalším nepříjemným situacím.“

Nejmladší čeští fotbaloví brankáři v pohárové Evropě

1. Petr Čech 18 let 1 měsíc 11 dní Blšany-Dněpr M. 6:2 Intertoto 2. Matyáš Vágner 18 let 1 měsíc13dní Rangers–Slavia 0:2 EL 3. Michal Šilhavý 18 let 4 měsíce Žižkov-Chelsea 0:0 PVP 4. Viktor Baier 18 let 9 měsíců 10 dní D. Záhřeb-Plzeň 0:1 KL 5. Jindřich Skácel 18 let 10 měsíců 12 dní Sigma-Marseille 2:2 P. UEFA

Užíval jste si po zápase vítěznou euforii?

„Je to super, ale jak říkám, jde teprve o první zápas. Musím za svůj výkon poděkovat klukům, kteří mi opravdu pomohli. Hranáč, Jemelka i Sampson Dweh toho hrozně moc odskákali.“

Stíháte si uvědomovat, co se kolem vás za poslední hodiny děje?

„Vůbec ne. Musím si sednout a popřemýšlet nad tím, co se vlastně stalo.“

Jak vám bylo, když vám hned na začátku pomohla tyčka?

„Trochu mi z toho zatrnulo, ale musím říct, že i tato situace mě povzbudila a cítil jsem se po ní lépe.“

Pomohla vám podpora od Mariána Tvrdoně a Dominka Sváčka, kteří k vám mluvili o poločase?

„Určitě jsem to vnímal, jsem jim za to vděčný. My gólmani jsme jedna parta, společně jsme to zvládli.“

Jak jste si nastavil hlavu na takový zápas?

„Čekal jsem to horší, ale opravdu jsem se těšil. Nebylo to jako dřív, kdy jsem se třeba bál. Samozřejmě lehký stres tam ale byl.“

Kdo vás bude držet na zemi?

„Musím na ní zůstat. Jak říkám, byl to teprve první zápas a je tam mnoho věcí, na kterých je potřeba zapracovat. Uvidíme, jak to půjde dál.“