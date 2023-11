Suverénní mladá Plzeň! Koubek chválil, Baier připomněl Petra Čecha

Albánská metropole znamená černou můru českého nároďáku, Šilhavého výběr zde v říjnu schytal s domácí reprezentací těžký direkt při prohře 0:3. Na moderním stadionu v Tiraně se vedlo plzeňské Viktorii proti kosovskému soupeři Ballkani mnohem lépe.

Trenér Miroslav Koubek výrazně protočil sestavu, z ideální jedenáctky nechal na place pouze kapitána Lukáše Kalvacha a stopery Sampsona Dweha s Robinem Hranáčem. Na plac se dostali tři osmnáctiletí mladíci – Viktor Baier suverénně udržel nulu, Jan Paluska odbránil zkušeně celý zápas a téměř půlhodinovou premiéru si v áčku na hrotu odbyl střídající Pavel Hašek.

Zajímavé utkání, kterému nechyběly šance na obou stranách, rozhodla situace ze závěrečné pasáže. Střídající Pavel Šulc si dobře naskočil na roh, využil zaváhání gólmana Enea Kolici a hlavou trefil tři body. Plzeň si odvezla těsnou výhru, ve skupině už pátou. Na klubové konto navíc připlulo dalších půl milionu eur (12,5 milionu korun).

„Je potěšitelné a pravděpodobně nečekané, co se nám v Konferenční lize podařilo, navíc s ne úplně lehkými soupeři,“ chválil po utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek. „Těší mě, že jsme to dokázali vyhrát jako celý kádr. To nebyla otázka jedenácti hráčů ze základu, šlo o kolektivní dílo.“

„Jiná“ Plzeň, vezmeme-li v úvahu instalování méně vytěžovaných hráčů, se na solidním terénu hybridního trávníku (kombinace přírodní a umělé trávy) prezentovala výborně. V první půli se k zajímavému voleji dostal Jan Kliment, ale v dobré pozici mířil doprostřed. Po pěkné akci rozjeté Pavlem Buchou byl blízko zakončení ještě jednou, ale obrana Ballkani plzeňského hroťáka ustrážila. V závěru půle prověřil ze standardky domácího gólmana Jhon Mosquera.

Naopak Ballkani mělo v prvním dějství dvě zajímavé možnosti – jednou podržel mladý gólman Baier, podruhé na brankové čáře zachránil Plzeň před jistým gólem Robin Hranáč. Baier společně s Paluskou nastoupili společně poprvé v základu áčka a evropský level zvládli výborně. „Baier mi připomíná Petra Čecha, když ve stejném věku přišel z Blšan do Sparty. Mají toho hodně společného. Přeju mu, aby udělal alespoň zčásti takovou kariéru,“ prohlásil ve studiu stanice Sport2 trenér a někdejší záložník Sparty Martin Hašek.

Plzeň na evropské scéně ukazuje svou lepší tvář. S jistým postupem v kapse si zapsala další výhru proti nažhavenému soupeři, který potřeboval uzmout tři body. Jenže Viktoria se na velké zápasy dokáže koncentrovat. Zvládla i své páté vystoupení ve skupině za tři body a naladila se na nedělní šlágr FORTUNA:LIGY na půdě Baníku Ostrava.

Domácí scéna je pro západočeské mužstvo složitější, během podzimu nabrala ztrátu na pražské rivaly a momentálně válčí o třetí flek. Evropská scéna Konferenční ligy ale vypadá jako ušitá na míru Koubkově omlazenému týmu.

„Baier s Paluskou byli skvělí. Hašan to vepředu měl po vystřídání těžké, hlavním úkolem byl zápas dobře odpresovat, splnil to dobře. Cením si toho, že to dokážeme sehrát v pozměněné sestavě s hráči, kteří logicky nemohou být v optimální herní kondici, když tolik nehrají. Na základě zranění přišli jiní, ale když se jim něco nepodaří, nezlobím se na ně. Vzali za to a ukázali skvělou morálku,“ chválil Koubek.

Výborně organizovaná obrana, které tentokrát vládli mladíci s průměrem 21 let a s osmnáctiletým brankářem, je evropským unikátem. Přesto nepouštěla Ballkani do tlaku. Když se domácí k něčemu dostali, připravený byl koncentrovaný gólman Viktor Baier. Plzni zkrátka zápas zase sedl. S patnácti body při skóre 6:1 vede suverénně svou skupinu C, což je rozdíl oproti ligovým kiksům.

„Výsledky v lize nás trápí, ale jak už jsem někde říkal - tančíme na třech svatbách včetně domácího poháru a někdy to není jednoduché,“ vysvětloval Koubek. „Prioritou je teď sehrát co nejlépe tři ligové zápasy. V neděli Ostrava, ve středu Boleslav a o víkendu Budějovice,“ nastínil plány západočeský kouč.