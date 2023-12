Evropská Plzeň: rekord i kyslík díky odchovancům. Klíčem je Hranáč

Konferenční liga, plzeňská oblíbená písnička. Viktoria zvládla pět kol se stoprocentní bilancí, což je český rekord ve skupinách evropských soutěží. Západočeši vyskládali úspěch v Albánii proti Ballkani (1:0) na čerstvé krvi, navíc z vlastní líhně. Naskočilo pět odchovanců plus gólman Viktor Baier, který přišel v šestnácti z Příbrami do dorostu. „Viktoria to potřebuje okysličit,“ kvituje nastolený trend trenér a fotbalový expert Miroslav Jirkal.

Viktoria proti Ballkani uspěla i ve značně protočené sestavě. Celý klub může hřát, jak se daří zapracovávat mladé odchovance. V Tiraně naskočili tři osmnáctiletí mladíci (Viktor Baier, Jan Paluska, Pavel Hašek), kteří prošli plzeňskou akademií. Mezi odchovance patří i stoper Robin Hranáč (23) a záložník Jan Sýkora (29), zápas rozhodl další „Plzeňák“, střídající Pavel Šulc (22).

Od roku 2011, kdy Plzeň získala svůj první titul, jde o nevídanou věc. Trvale se v prvním týmu z odchovanců prosadili v minulosti pouze tři hráči – David Limberský, Vladimír Darida a Michael Krmenčík. Úspěch týmu ležel zprvu na klice ze Sparty kolem kapitána Pavla Horvátha. Během Šádkovy éry se dlouhodobě sázelo na kupování hotových hráčů, kteří dostávali prostor na úkor vlastní „krve“. Málokdo z těch, co se dostal do přípravy, zůstal trvale v základní sestavě. Trend se ale evidentně mění.

„Když jsem viděl před sezonou kádr Plzně, byl docela široký a složený z hráčů, kteří by mohli nastoupit z lavičky. Překvapilo mě, že tam jsou takoví mladí kluci a vinou zranění ostatních dostali šanci. Ale jsem za to rád. I tým jako Viktoria to potřebuje okysličit mladými,“ líbí se Miroslavu Jirkalovi, trenérovi a fotbalovému expertovi.

Obrana s věkovým průměrem 21 let, v zádech s osmnáctiletým gólmanem, to je na evropské úrovni další mimořádné unikum. Šanci ve chvíli, kdy Plzeň letěla na zápas s Ballkani s postupem ze skupiny Konferenční ligy v kapse, čaply nové tváře velmi dobře. „Byla to okleštěná sestava, ale složená z důležitých hráčů jako Kalvach, Dweh nebo Hranáč. Opory nezklamaly,“ zdůrazňuje Jirkal.

Každým zápasem roste význam Robina Hranáče. Od chvíle, co trenér Koubek přešel na rozestavení se třemi stopery, staví Plzeň hru na mladém odchovanci. „Hranáč je jedním z nejdůležitějších hráčů Plzně. Zvládá velmi čistě souboje, je výborný ve vzduchu i takticky. Roste z něj vynikající fotbalista. Samozřejmě se neobejde bez chyb, ale jeho růst je ohromně zajímavý,“ vyzdvihuje Jirkal.

Chválu po utkání poslouchali i další hráči, co v Tiraně okusili evropský fotbalový level. „Byl to první ostrý zápas a vždycky mladí hráči mohou udělat chyby. Důležité je, že hrají. Paluska se osvědčil. V Plzni ho chválili už v letní přípravě,“ ocenil Jirkal.

Radost z vlastní líhně musí mít i noví majitelé ze Švýcarska a Rakouska. Po letním vstupu do klubu jasně deklarovali, že jejich cestou je větší propojování áčka s mládežnickou akademií. Už za éry Zdeňka Psotky, který nastavil současný systém akademie v Plzni, začala mládežnická sekce fungovat velmi dobře. Pomáhá i působení někdejšího skauta Manchesteru City nebo Chelsea Jana Říčky, který se taktéž v létě zapojil do klubových struktur.

Plzeňští odchovanci proti Ballkani

Viktor Baier (18 let, brankář)

Robin Hranáč (23, obránce)

Jan Paluska (18, obránce)

Pavel Šulc (22, záložník)

Jan Sýkora (29, záložník)

Pavel Hašek (18, útočník)