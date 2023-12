Koubek: Kádr má úroveň. Otazník u Chorého, sestavu ovlivní Olomouc

Resumé je zřejmé už před zápasem: tažení Plzně Konferenční ligy je mimořádně úspěšné. Viktoria v základní skupině C dosud v pěti zápasech neprohrála, další úspěch může přihodit na šňůru ve čtvrtek na domácím hřišti proti Astaně. Je však otázka, jestli u toho bude útočník Tomáš Chorý, který se zranil. „Je mrzuté, že nemáme ani jednoho z dvojice Durosinmi, Chorý. Ale ukázali jsme, že jsme schopni je nahradit,“ zmínil trenér Miroslav Koubek.

Je pro vás motivace vyhrát skupinu bez ztráty bodu?

„Bylo by to pěkné a je to jeden z motivů. I když v zápasech jich bude spousta, tento je významný. Pokusíme se o to a věřím, že dokážeme využít domácího prostředí.“

Budete při skládání sestavy myslet už na ligový zápas s Olomoucí?

„Hrát neděle, čtvrtek a neděle je nejhorší kombinace, což říkám opakovaně. Realizák to musí určitě vybalancovat. Sestavy pro tahle dvě utkání určitě nebudou stejné.“

Měli jste problémy se zraněními, situace se už zlepšila?

„Není to už tak hrozné. Máme dlouhodobé marody jako Milan Havel, Luděk Pernica a Rafiu Durosinmi. Zranil se nám Tomáš Chorý a u něj čekáme, jestli ho dáme do pořádku, nebo ne. To je všechno. Ale samozřejmě je docela mrzuté, že když jsme dávali v zápasech pět, šest gólů, byli u toho útočníci Durosinmi a Chorý. Ty momentálně nemáme, což je smutné. Ale zápas s Budějovicemi (5:0) ukázal, že jsme schopni je nahradit.“

Berete zápas s Astanou jako další příležitost pro mladé hráče? Takové zkušenosti v české lize zřejmě nenaberou…

„Určitě každý takový zápas je nezastupitelný. Nic ho nemůže nahradit, žádný tréninkový proces. Tohle je velký faktor pro růst mladých hráčů. Je to však z hlediska motivace důležitý zápas i pro hráče, kteří tolik nehrají. Šli jsme tou cestou proti Ballkani a zvládli to. Věřím, že má kádr úroveň, což se poslední zápasy ukazuje. Pokud jsme udělali změny, úroveň hry celkem nepoklesla. To je příjemné zjištění. V každého hráče mám důvěru.“

Je Astana odlišným týmem na venkovních hřištích než doma, kde hraje na umělce?

„Doma je určitě nepříjemnější, ale neříkám, že tady to bude jiné. Má v kádru asi sedm kazašských reprezentantů a víme, jak si vedli v kvalifikaci. Jejich národní tým hrál do posledního zápasu o postup na EURO. K tomu jsou v mužstvu cizinci. Takže je to hodně zkušený, organizovaný a silově připravený tým. Není snadné ho zdolat. Navíc až na zápas v Záhřebu (1:5) nedostává tolik branek, vzadu je kompaktní.“