Koubek: Bude to náročnější než Sparta, jako zápas o titul. Souarého je škoda

Ve čtvrtek večer se plzeňská Viktoria pustí do odvety osmifinále Konferenční ligy. Servette Ženeva bude tvrdý oříšek, byť jdou Západočeši do domácí odvety s nadějnou remízou 0:0 v zádech. Trenér Miroslav Koubek den před utkáním upozorňoval na to, že soupeř má sílu a zbraně, na které si musí dát jeho tým pozor. „Můžou rozhodnout detaily,“ upozornil kouč Plzně.

Plzeň se poprvé v klubové historii může dostat do čtvrtfinále evropského poháru. Jde o velkou motivaci?

„Vidím to jednoznačně stejně jako Robin (Hranáč), který to řekl přede mnou. Je to veliký motiv, touha to dokázat.“

Půjde o největší zápas vaší trenérské kariéry?

„Zažil jsem už zápasy, kde jsme museli uspět, vyhrát, abychom se například stali mistrem ligy. Na tuhle úroveň bych odvetu se Servette řadil - třeba jako když ve své soutěži hrajete o titul.“

Musíte v šatně po zápase se Spartou krotit optimismus, nebo využijete toho, že mužstvo jede na pozitivní vlně?

„V týmu nepanuje po Spartě přehnaná euforie. Věnovali jsme se hodně regeneraci, abychom se dali do pořádku, utkání nás stálo hodně sil. Hráči jsou rozumní, vědí v jaké rovině to je. Půjde o úplně jiný, psychicky náročnější zápas, než se Spartou. Teď jsme víc pod tlakem. Věnovali jsme se aktivní regeneraci na hřišti a absolvovali další procedury, to byl náš hlavní úkol. Zůstat v klidu a odnést si ze Sparty sebevědomí, ale nic jiného.“

Jak jsou na tom hráči po zdravotní stránce?

„Po zápase máte vždycky nějaké šrámy, ani po Spartě se nám nevyhnuly. Naše medicínské oddělení ve spolupráci s fyzioterapeuty snad všechno dobře zvládnou, je to na dobré cestě.“

Není chyba, že na soupisce pro Konferenční ligu není zimní posila Cheic Souaré?

„Cheicka je škoda. Ale když přišel v zimě z Vyškova, nebyl v dobrém stavu, dokonce byl zraněný a neabsolvoval část přípravy. V době, kdy se tvořila evropská soupiska, byl nepoužitelný. Mohli jsme připsat jen tři hráče a těmi byli Valenta, Červ a Jedlička.“

Očekáváte podobný průběh jako v Ženevě?

„Scénář a strategii boje nebudu samozřejmě prozrazovat. Ale vezmu to zeširoka. V českém prostředí panuje zkreslený pohled na Servette, jak jsem zaznamenal. Hlavně proto, že Slavii se podařilo Servette přehrát na podzim (ve skupině Evropské ligy) 4:0 a 2:0. V očích pseudoodborníků tím jejich tým klesá ve vážnosti. Ale hraje o švýcarský titul, jde o vynikající mužstvo. Zápas může být o jedné brance, o detailech.“

Bude hrát soupeř nechutný fotbal podobný tomu, co předváděl v prvním utkání doma?

„Těžko říct. Ale nepoužil bych slovo nechutný. Hrál se agresivní, mužný fotbal, možná tam byly dva lokty, ale to k tomu také patří. Vyjadřuji kompliment ke způsobu hry Ženevy, jde o mužstvo, co ví v každém okamžiku, co má dělat. Jde o fyzicky nadupané mužstvo, v tomhle se nebude lišit, mužstvo dá do zápasu stejnou energii. Chtěli to doma rozhodnout, my to ustáli, ale to neznamená, že to tady bude něco jiného. Ve smyslu fyzična jde o těžkého soupeře, musíme se vyždímat, abychom tlaku trénovaného a organizovaného mužstva dokázali čelit. Věřím, že je to v našich silách.“

Může být klíčem k postupu Pavel Šulc, který vynechal první zápas ve Švýcarsku kvůli kartám?

„Je produktivní a kreativní, to každý vidí. Ale není to o jednom hráči, ale o výkonu celého týmu, týmovosti, na čemž si hodně zakládáme. Před Ženevou si věříme, každý hráč do toho vkládá svůj talent, my se snažíme využít to nejlepší, co v něm je. Nenazval bych to před zápasem One Man Show Pavla Šulce.“

Roman Macek z Lugana v rozhovoru pro Sport, který vyjde na webu iSport.cz ve čtvrtek, upozornil na to, že Servette dokáže hrát mnohem víc na míči, kreativněji. Musíte si na soupeře dát o to větší pozor?

„Viděli jsme s kolegy trenéry řadu posledních zápasů, minimálně pět, šest. Servette na jaře většinou vítězí, nedostává góly. Ukázalo dvě tváře v jednom zápase proti nám. První poločas hráli silověji, druhý s prostřídáním to vypadalo z jejich strany kreativněji. Víme, že umí hrát velmi kombinačně, technicky a přizpůsobit svůj styl soupeři. Jak už jsem řekl – vědí v každém momentě, co dělají.“