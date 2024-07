ONLINE: Baník - Urartu 4:0. Jasná záležitost, trefil se i Prekop

Fotbalisté Ostravy rozehrávajjí 2. předkolo Konferenční ligy. Baník vstupuje do kvalifikace domácím zápasem proti arménskému Urartu. Ostrava se vrací do evropských pohárů po 14 letech. Slezané jsou jasným favoritem na postup, celek z Jerevanu ještě nikdy neprošel do hlavní fáze pohárů. ONLINE přenos z utkání sledujte od 19:00 na iSport.cz.