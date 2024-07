Prekop slavil gól za Baník: Kvalitu měli. Musíme se naučit vyhrávat

Jaké jsou vaše pocity po tak vysokém vítězství?

„Asi jsem si to nemohl představit lepší. Jsem šťastný a vděčný za ten gól, který jsem dal, protože vždy, když přijdete do nového klubu, první gól je strašně důležitý pro sebevědomí. Především mě ale těší to vítězství, udělali jsme si polštář do odvety.“

Gól jste dal hlavou, nebo ramenem?

„Podle mě mi to spadlo někam na prso nebo na rameno, takže tam byl i velký kus štěstí. Když ale máte dobrý den, i to štěstí přijde.“

Čekali jste tak jednoduché utkání?

„Ono to vypadá snadno, ale... Když člověk vidí výsledek, řekne si, že soupeř žádnou kvalitu neměl, jenže oni hlavně ve středu pole tu kvalitu měli. Byli techničtí. Hlavně bych chtěl vyzdvihnout náš celkový přístup.“

Snadno jste získávali míče. Bylo cílem soupeře vysoko napadat?

„Byl to náš úkol. Věděli jsme, že když budeme vysoko napadat a presovat, půjde to. Řekli jsme si, že prvních patnáct minut do toho napálíme všechno. Oni nám jednoduše dávali balóny a z toho jsme hrozili. Měli jsme hodně šancí.“

Vy sám jste jich měl víc. Zdálo se, že jste si musel odskakovat i do zálohy, abyste si vůbec zahrál. Urartu se ve druhém poločase úplně zatáhlo.

„Ve druhém poločase už to bylo takové, že se naskládali na šestnáctku, takže moc prostorů na náběhy tam nebylo. Nešlo o to se předhánět, kdo dá kolik branek. Sice jsme dostali gól v závěru, ale celkově super výkon.“

Co říkáte na atmosféru, kterou fanoušci vytvořili?

„Neskutečná, fantastická. To hovoří za vše.“

Jak podle vás bude vypadat odveta?

„Náskok je to velký, ale my k tomu přistoupíme podobně jako v prvním zápase. Nenecháme nic náhodě a půjdeme si za vítězstvím. Nebudeme kalkulovat. Půjdeme tam s podobným přístupem jako dnes.“

Je pohárová výhra zadostiučiněním po zápase na Bohemians?

„Musíme se z toho poučit a naučit se vyhrávat. Je důležité nedostávat góly a být koncentrovaní na celý zápas. Věřím, že kvalita v tomto týmu je obrovská. Když k tomu vždycky tak přistoupíme, nestane se, že bychom nenaplnili očekávání, která má celá Ostrava.“