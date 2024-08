Za Holoubka zaskočil asistent Jelínek. Pekhart: Beer Ševě chybí můj kamarád

Zatím Bolku sráží v nové sezoně chabá produktivita. Když vynecháme hattrickový koncert Daniela Marečka proti Slovácku, je to na úvod sezony velká šeď. Přehršel šancí jako proti Transinvestu se spíše očekávat nedá. Zlepšená koncovka a finální fáze je proto alfou a omegou případného úspěchu. „Nastavujeme tým na to, aby hrál intenzivně. Vidíme v jejich obraně skulinky. Máme jasno, jak v útoku nastoupíme. Musíme se více tlačit do boxu. V Hradci jsme si vytvořili spoustu příležitostí. Chyběl nám důraz, skvělý byl hradecký brankář Zadražil. Věřím, že si příležitosti znovu vytvoříme a tentokrát je proměníme,“ říká Jelínek.

Ten měl na starost středeční tréninkovou jednotku, protože mladoboleslavské mužstvo potkala komplikace. David Holoubek bojuje se střevní virózou a den před zápasem tak vůbec nebyl na stadionu. „Co mám poslední informace, tak by měl být hlavní trenér už připraven být ve čtvrtek u lavičky,“ prozradil Jelínek.

Chybět budou nadále dlouhodobí marodi Lamin Jawo a David Kozel. Do tréninku se naopak vrátil s ofačovaným kolenem místní nezmar Marek Matějovský.

Ve středu došlo i na pečlivou videopřípravu. Beer Ševu totiž nelze považovat v souboji s Mladou Boleslaví za outsidera. Mají více zkušeností s evropskými poháry za poslední roky. Poslední ligový titul z roku 2018 na Toto Turner Stadium pamatuje i český útočník Tomáš Pekhart.

„Vyhrál jsem tam titul a zahrál si Evropskou ligu. Měli jsme dokonce dobře našlápnuto do skupiny Ligy mistrů, ale nakonec jsme padli v play off. Na to angažmá určitě z fotbalové stránky zpětně koukám pozitivně,“ vzpomíná současný útočník Legie Varšava a má za to, že dojde na střet dvou fotbalových filozofií.

„Bude to zajímavý souboj, protože obě ligy jsou dost odlišné. Česká je hodně o fyzičce a izraelská spíše technická. Nevím, v jakém rozpoložení teď hráčský kádr je, ale vím, že určitě mimo je kapitán a můj kamarád Miguel Vítor. On je asi nejdůležitějším hráčem v současném kádru. Je po operaci a mimo na delší čas,“ dodal Pekhart.

Miguel Vítor je v klubu od roku 2016 a za tu dobu také získal tamní občanství a Izrael reprezentuje na mezinárodní úrovni. „Víme pochopitelně o jeho absenci, ale upřímně těžko říct, jestli za něj mají adekvátní náhradu, protože on je opravdu klíčový,“ má jasno Jelínek. Izraelci však mají kromě absence svého lídra jednu velkou nevýhodu. Kvůli vyhlášení válečného stavu v zemi a útokům hnutí Hamás nemohou až do odvolání hrát domácí zápasy na svém stadionu, ale musejí být v bulharském azylu v Loveči. Takto rozhodl výkonný výbor UEFA.

„To je obrovská ztráta pro Beer Ševu. Krásný stadion, horkokrevní fans a hlavně strašné horko a vlhkost. Za času, co jsem tam hrál, tohle všechno dělalo z našeho stadionu nedobytnou tvrz. Prohrávali tam týmy jako Inter Milán nebo Southampton,“ svěřil se Pekhart, který tak vidí tento aspekt jako velkou výhodu pro Mladou Boleslavi.

Na odvetu teď ale v Lokotrans Aréně ještě nikdo nemyslí, byť je Beer Ševa dlouhodobě slabší na hřištích soupeřů.

„Vytvořit si vyšší náskok by bylo fantastické. Večer budu ležet a představovat si třeba náskok 8:0. Teď vážně. Buďme nohama na zemi. Beer Ševa je opravdu silný soupeř. Jdeme za výsledkem, který pro nás bude pozitivní do odvety. Základ je aktivní přístup a sebevědomí,“ je přesvědčený Holoubkův kolega.