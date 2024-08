ONLINE: Kodaň - Baník 0:0. Hosté zahrozili, Šín v nebezpečné pozici

Ostravský Baník čelí v úvodním zápase třetího předkola Konferenční ligy dánskému FC Kodaň. Slezané by rádi pokračovali v pohárech, kam se dostali po 14 letech, Dánové jsou však favoritem. Uhraje Baník na stadionu Parken nadějný výsledek do odvety? To sledujte v ONLINE přenosu na iSport.cz, zápas začíná od 19:00.