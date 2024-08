Přes tisíc chacharů v Kodani! Brabec v Parkenu chválil trávník, padaly vtípky

PŘÍMO Z KODANĚ | Se slovem odměna na ně nechoďte, nechtějí končit. Odměnou má být až skupinová fáze. Baníkovci navzdory papírovým předpokladům hodlají v Kodani ve třetím předkole Konferenční ligy uhrát nadějný výsledek do odvety. Pomůže jim k tomu přes tisíc fanoušků z Ostravy, kteří v průběhu úterý a středy míří do Dánska. Stejně jako příznivci polské Legie, která se v Kodani proti Bröndby představí o den později...

Marek Jankulovski, člen dozorčí rady slezského klubu, se rozhlédl po stadionu, pokýval uznale hlavou a směrem k ostatním funkcionářům prohlásil: „Tady se ukáže, jací jsme fotbalisti, hoši. Rozhodčí foukne, tribuny začnou burácet. To bude jiný fotbal.“

Někdejší fantastický bek takových zápasů zažil mraky, ale pro spoustu členů ostravského kádru půjde o premiéru. A vlastně i pro fanoušky. Čtrnáct let čekali na účast v Evropě, teď jich má do Kodaně dorazit zhruba dvanáct set, možná až dva tisíce. Domácích by mělo být přes dvacet tisíc. „Těším se neskutečně,“ hlásil odchovanec Matěj Šín.

Vstupenky do sektoru hostí jsou ještě k dispozici, místní puby jsou na „chachary“ připravené s akcemi. Když jich koupíte šest najednou, což by pro žádnou partičku neměl být problém, vyjde vás půllitr přímo v hospůdce u stadionu na nějakých sto dvacet českých korun. A pak že je v dánské metropoli draho...

Teď beze srandy. Draho tady je, kvůli právě probíhajícímu týdnu módy až několikanásobně oproti obvyklostem, ale pro baníkovce jde skoro až o generační výjezd. Uvědomují si to příznivci, členové realizačního týmu i hráči. „Už jsem něco odehrál, ale se značkou FCB je pro mě tohle nejvíc,“ rozvykládal se upřímně Daniel Holzer, s pětadvaceti starty v evropských pohárech (převážně za Spartu, Zlín a Slovácko) nejzkušenější muž Hapalova týmu. Zahrál si zde už v dresu Zlína.

Trénink probíhal v dobré náladě

Na Parkenu, kotli s čtyřicetitisícovou kapacitou, ale padaly i jiné hlášky. „Hele, to by se mi líbilo i u nás,“ ukázal bek Jan Juroška prstem na dvě obrovské elektronické tabule, kde probíhal odpočet času. Šedesát minut a dost. „Aspoň bych vždycky věděl, kolik zbývá času,“ dodal s úsměvem.

Vedle stojící majitel Václav Brabec si na mobil natáčel prostředí a kontroval. „Mně by se zase zamlouval takový trávník...“ narážel boss Baníku na nekvalitní pažit ve Vítkovicích. Hřiště v Kodani, to je jiná liga. Husté, krátce střižené, bez fleků. Až se pokropí? „Tak to bude jízda,“ těšil se Holzer.

„Já jsem akorát zvědavý na to, jak se našim holkám budou líbit místa tady v první řadě. Jestli se sto sedmdesáti centimetry uvidí přes ty bannery,“ rozesmála se dvojice Jiří Boula, David Buchta, která vyhlíží příjezd poloviček. „Já bohužel ne. Doufal jsem, že klub vypraví letadlo i pro rodiny a pak jsem nestihl koupit rozumné letenky. Rychle mizely, byly za raketu a ve finále bychom asi stejně neměli hlídání pro malou. Tak holt až na play off nebo základní fázi,“ popisoval Holzer.

K tomu bude třeba odvážný výkon, efektivita a nadstandardní příspěvek gólmana. „Tentokrát neprozradím, kdo bude chytat. Neřeknu nic, uvidíte až před utkáním,“ zůstal tajemný kouč Pavel Hapal, který s sebou nevzal akorát zraněného Davida Lischku a Quadriho Adedirana.

Baníkovci v evropských pohárech podle počtu startů

25 - Daniel Holzer

24 - Patrick Kpozo

23 - Michal Frydrych

13 - Matúš Rusnák

12 - Ewerton

10 - David Lischka

8 - Matěj Chaluš, Erik Prekop

7 - Dominik Holec

3 - Michal Fukala, Jiří Klíma

2 - Tomáš Rigo, Jan Juroška, David Buchta, Matěj Šín, Jiří Boula, Filip Kubala, Abdullahi Tanko

1 - Eldar Šehič, Jakub Markovič, Karel Pojezný, Samuel Grygar