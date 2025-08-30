Předplatné

SESTŘIHY: Slovácko - Jablonec 0:2. Karviná rozdrtila Teplice, remíza Dukly s Hradcem

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko – Jablonec 0:2. Severočeši zůstávají neporaženi, prosadili se Novák a Martinec
Daniel Barát ze Slovácka v utkání s Jabloncem
Hráči Karviné se radují z branky do sítě Teplic
Trenér Pardubic David Střihavka
25
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Jablonec v 7. kole Chance Ligy porazil Slovácko 2:0. Karviná přehrála Teplice vysoko 4:1, u tří branek byl Senegalec Abdallah Gning. Pardubice remizovaly s Bohemians 1:1, stejným výsledkem skončil duel Dukly s Hradcem Králové. Sledujte SESTŘIHY všech utkání na webu iSport.

Severočeši zůstávají neporaženi

Jablonec zvítězil na půdě Slovácka 2:0. Domácí zahodili řadu šancí, zatímco hosté byli maximálně efektivní. Po chybě kapitána Trávníka skóroval Novák, v závěru po rohu přidal druhý gól Martinec. Slovácko proti Jablonci doma neskórovalo od dubna 2023.

Video placeholder
Zápas „o šest bodů“ skončil remízou

Hradec Králové remizoval na hřišti Dukly 1:1. Východočechy poslal do vedení van Buren, domácí ale v 75. minutě zachránil střídající Fokam. Oba týmy tak mají po sedmi duelech na kontě jedinou výhru a jsou nadále sousedy v tabulce.

Video placeholder
Východočeši se ode dna tabulky neodlepili

Pardubice při premiéře nového majitele Karla Pražáka remizovaly s Bohemians 1:1. Po chybě brankáře Reichla poslal hosty do vedení Patrák, jenže v závěru připravil Východočechy o první výhru i čisté konto Kadlec.

Video placeholder
Gning sestřelil bývalého zaměstnavatele

Karviná porazila Teplice 4:1 a posunula se na páté místo tabulky. Dvěma rychlými góly se blýskl bývalý hráč Sklářů Gning, po přest

Video placeholder
ávce přidali další trefy Bužek a Ezeh. Hosté už jen v závěru snížili a protáhli sérii čtyř porážek.

Video placeholder
Základní část - 2025/2026

LIVE
11Detail
LIVE
41Detail
LIVE
11Detail
LIVE 2. poločas
11Detail
LIVE
02Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Jablonec74309:315
3Slavia642012:414
4Zlín64119:513
5Karviná740312:812
6Plzeň632114:611
7Olomouc63124:310
8Liberec62138:97
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

