Frydrych: Byl to výkon hodný Baníku. S Chalušem jsme odvedli dobrou práci

PŘÍMO Z KODANĚ | Před pěti lety pomohl Slavii na Nou Campu senzačně vynulovat Barcelonu, teď nechybělo moc a povedlo se mu to s Ostravou v Kodani (0:1). „Byl to výkon hodný Baníku,“ chválil stoper Michal Frydrych, nejstarší a nejzkušenější člen kádru trenéra Pavla Hapala.

Co ve vás převládá za emoce?

„První pocit je velké zklamání, že jsme nedokázali v nastavení udržet nerozhodný výsledek. Zatlačili nás, věděli jsme, že tak budou hrát, ale byli jsme připraveni to vydržet až do konce. Byli jsme obětaví, skákali jsme do střel, dařilo se nám soupeře dostupovat. Neměl místo. Bohužel u poslední situace nám chybělo půl kroku u centru a pak kousíček ještě na čáře, abychom to odvrátili. Ale musím pochválit všechny kluky za to, jak jsme to zvládli a makali. Tento výkon je hoden Baníku Ostrava.“

Vybavíte si gólovou situaci?

„Úplně přesně ne. Bylo tam seběhnutí za krajního obránce, musel reagovat stoper. Pak hráč střílel, sjelo mu to. Nebo možná cíleně přihrával, nevím, ale nepokryli jsme náběh ani střelu.“

Paradoxně jste šancí měli více vy...

„Je to problém, protože když hrajete proti takovému týmu, musíte využít aspoň jednu šanci. To se nepovedlo. Šíňas měl jednu hned v prvním poločase krásně nachystanou, Rigy měl střelu na šestnáctce, Klímič těžkou hlavičku... Mohli jsme z toho dát gól, v přípravě jsme podobný dali. Škoda. Je to velká zkušenost pro celý tým i mladší kluky. Teď je to kruté, ale do budoucna to pomůže.“

Překvapil vás vyrovnaný průběh?

„Věděli jsme, že Kodaň už teď není úplně v topu, jako když hrála před rokem Ligu mistrů. Přesto kvalitu má. Ale byli jsme dobře posunutí, zvládali jsme se posouvat. Ke konci asi bylo vidět, že to kluky ve středu hřiště stálo hodně sil. Soupeř měl o něco více prostoru, takže si mohl situaci lépe připravit. Škoda, že jsme to neudrželi. Byli silnější na míči, ale my chodili do nebezpečných brejků.“

S Matějem Chalušem jste zblokovali hodně střel, vypadáte pevně.

„Oba jsme takové typy, které nechají na hřišti úplně všechno. Když budu mluvit za sebe, nikdy jsem nebyl úplně nejtechničtější hráč, ale vždycky jsem tam nechal srdce. To tam teď bylo od celého týmu, nejen od obránců. S Chalym se mi hraje dobře, bylo vidět, že jsme pevní. Zajišťovali jsme se, volali na sebe, práce byla dobře odvedená. Jen škoda, že jsme si jednu situaci nepohlídali. Doufám, že budeme pokračovat, ale musíme přepnout na ligu. Tam nás čeká taky důležitý zápas.“

Víru vám do odvety může dodat i fakt, že jste nebetonovali, ale hráli aktivně.

„Nemůžete betonovat na hřišti tak silného soupeře. Umačkali by nás a v šedesáté minutě bychom byli mrtví. Oni musí taky cítit, že máte sílu. Technickým hráčům se nechce bránit, čehož jsme se snažili využít. Bohužel jsme nedokončili nadějné akce, na tom musíme zapracovat.“

Byla na Kodani znatelná nervozita?

„Už na konci prvního poločasu bylo vidět, že se jim nedařilo dostat do hry, nevytvářeli si šance jako ve své soutěži. Znepříjemnili jsme jim to. Pro fanoušky, kteří dorazili, jsme se obětovali a nechali tam srdce.“

Doma je prodáno přes jedenáct tisíc vstupenek, teď jste dali lidem ideální pozvánku, že?

„Určitě. Kodaň nás možná trošku podcenila, nechali zavřené i některé sektory, asi jsme tolik netáhli... Mysleli si, že jsme nějaký vedlejší tým z české ligy. Na odvetu se asi připraví líp, ale my jim ukážeme, kdo bude doma a kdo je Baník.“