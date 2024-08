Program Boleslavi v KL: výjezd do Arménie na úvod, konec v Norsku

Boleslavská sestava, která vybojovala postup do základní části Konferenční ligy • FK Mladá Boleslav

V hlavní fázi Konferenční ligy se na rozdíl od Ligy mistrů a Evropské ligy bude hrát jen šest zápasů, proto Mladá Boleslav začne až v úvodu října, a to v Arménii proti Noahu. V nejatraktivnějším souboji přivítá ve 4. kole 28. listopadu Betis Sevilla. Základní část Konferenční ligy se jako jediná neprotáhne až do ledna, poslední kolo je na programu 19. prosince. Boleslav tak z českých týmů bude hrát na evropské scéně letos nejdéle, skoro do Vánoc.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže bude hrát od této sezony novým formátem. Všem týmům přisoudil los v ligové fázi jednoho soupeře z každého ze šesti výkonnostních košů. Všechna mužstva odehrají tři zápasy doma a tři venku. Výsledky se započítají do celkové tabulky, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 celků bude hrát 1. kolo play off. Finále se uskuteční 28. května ve Vratislavi.