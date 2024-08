Stadion Boleslavi nevyhovuje Evropě. Už má domluvený případný azyl

Ještě to není zdaleka hotová věc. K postupu do Konferenční ligy musí Mladá Boleslav porazit ve dvojzápase maďarský Paks. Účast ve skupině je ale blízko a tak začali v klubu jednat o její podobě. Protože nemají Středočeši pro stadion vyhovující hlavní fázi Konferenční ligy, budou muset využít azylu. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz už ho našli.

UEFA rozděluje stadiony na čtyři kategorie, které se definují mnoha paramatery – od osvětlení, existence tribuny na stání, velikosti parkoviště až po velikost kabiny rozhodčích. Tím nejdůležitějším měřítkem je ale kapacita stadionu. Mladoboleslavská Lokotrans arena s kapacitou 5 tisíc splňuje jen kritéria kategorie 3.

Jak ale říká článek 33 v regulích Konferenční ligy, na stadionu kategorie 3 může tým odehrát maximálně zápas play off o hlavní část – tedy fázi, ve které je Mladá Boleslav nyní. Ve skupinové a vyřazovací fázi ale už musí být stadion v kategorii 4, tedy s minimální kapacitou 8 tisíc diváků. V případě postupu by tak Středočeši nemohli hrát doma.

V Mladé Boleslavi ale podle zdrojů deníku Sport a webu iSport.cz začali předběžně situaci řešit a podle nejnovějších informací dospěli k dohodě s 98 kilometrů vzdáleným Hradcem Králové. Šlo by tak o situaci „azyl za azyl“ - Boleslav „Votrokům“ dvě sezony poskytovala svůj stadion, když stavěli Malšovickou arénu. Ta s kapacitou 9 300 vyhovuje kategorii 4.

Cena azylu by měla být podobná té, kterou Středočeši tehdy od Hradce požadovali, tedy 200-250 tisíc korun za zápas. Pokud by Mladá Boleslav do skupiny postoupila, hrála by „doma“ jen tři zápasy. I Konferenční liga mění formát na velkou tabulku 36 týmů, na rozdíl od Evropské ligy a Ligy mistrů ale každý celek odehraje místo osmi zápasů šest.