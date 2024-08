Trmal se vrátí do Guimaraese: Bude to mazec. Klub přirovnává k Baníku

Před losem skupiny Konferenční ligy měl jedno velké přání, a to se mu splnilo. Brankář Matouš Trmal (25) se na skok vrátí do portugalského města Guimaraese, kde odchytal za tamní Vitorii patnáct utkání. To poslední v lednu 2022. „Už mi píšou bývalí spoluhráči, lidé z vedení, fanoušci. Je milé, že na mě nezapomněli,“ líčí gólman Mladé Boleslavi v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Do Guimaraese jste přestoupil v létě 2020 ze Slovácka. Brzy se s Vitorií potkáte jako soupeř. Skvělá zpráva, co?

„Přál jsem si to. A ještě hrát u nich. Obojí se mi splnilo. Aspoň ještě jednou jsem se tam chtěl vrátit. Když jsem byl na hostování, nemohl jsem proti Guimaraesi nastoupit. Tak snad to vyjde teď.“

Budou portugalští známí vyzvídat informace o Mladé Boleslavi?

„Myslím, že ani ne. Oni jsou favorité, soustředí se sami na sebe.