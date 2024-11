Vydra po euforii: Ukázali jsme, že se nebojíme. Sparta? To nechci řešit

Mladá Boleslav to dokázala. Ve druhém poločase otočila nepříznivý vývoj utkání proti favorizovanému Realu Betis a po výhře 2:1 získala první body v hlavní fázi Konferenční ligy. „Ukázali jsme, že se s nimi dá hrát, a že se toho nebojíme. Myslím, že jsme byli v mnoha fázích zápasu dokonce lepší tým,“ radoval se po zápase střelec vítězného gólu Patrik Vydra. Překvapivé vítězství Boleslavi navíc ještě dává naději na postup do jarní fáze KL.

Dokázali jste nejen porazit, ale také přehrát soupeře ze španělské ligy. Co na to říkáte?

„Do utkání jsme vstoupili dobře a byli jsme kompaktní. Pak jsme dostali krásný gól a museli jsme na to reagovat. Ve druhé půli jsme na ně chtěli vletět. Řekli jsme si, že nemáme co ztratit a vyšlo nám to. Zápas jsme otočili, pak už jsme si to pohlídali. Nepouštěli jsme je do tolika šancí a zvládli to dobře jako tým.“

Předvedli jste nejlepší týmový výkon v sezoně. Jak na to navázat i v dalších zápasech?

„Souhlasím, že to byl náš nejlepší výkon. Musíme si z toho vzít to pozitivní a v dobrých výkonech pokračovat. Teď je potřeba získávat body i v lize a poprat se ještě o postup v Evropě.“

Jaká byla konfrontace s týmem z jedné z top evropské ligy?

„Pro nás to je obrovská zkušenost. Všichni bychom někdy chtěli hrát v La lize nebo přímo v týmu jako je Betis. Ukázali jsme, že se s nimi dá hrát, a že se toho nebojíme. Myslím, že jsme byli v mnoha fázích zápasu dokonce lepší tým.“

V prvním poločase jste měli hodně šancí, ale nedokázali jste překonat skvělého Adriána. Věřili jste si pořád, že tam nějaký gól dotlačíte?

„V první půli nám chybělo trochu štěstí. Adrián je světový gólman a chytal skvěle. Ve druhém poločase se nám to tam dvakrát odrazilo, ale štěstí přeje připraveným. Dotlačili jsme to tam silou vůle, ale i o tom je fotbal.“

Proti Luganu jste tady v Mladé Boleslavi neproměnil penaltu a i kvůli tomu jste nakonec prohráli. Tentokrát jste naopak vstřelil vítězný gól. Jaký to byl pocit?

„Po Luganu to pro mě nebylo jednoduché. Pak jsem neproměnil penaltu ještě v zápase s Karvinou, ale dostal jsem obrovskou podporu od klubu, spoluhráčů i trenérů a všech kolem sebe. To mi hodně pomohlo, snažil jsem se na to zapomenout. Někde vzadu v hlavě to ještě pořád mám. Jsem moc rád, že jsem dneska mohl gólem pomoct k vítězství.“

Co pro vás znamená tenhle zápas osobně?

„Je to určitě něco jiného než česká liga. Betis chtěl hrát po zemi v každé situaci. My jsme to ale zvládli skvěle jako tým a jsem rád, že jsme na ně při presinku dokázali tlačit.“

Je váš výkon i vzkaz na Spartu, odkud jste v Mladé Boleslavi na hostování?

„Co se mnou bude v zimě, nechci řešit. Teď se soustředím na to, abych podával co nejlepší výkony tady, a co bude v zimě, uvidíme.“

Prožíváte velmi úspěšné období. Pravidelně nastupujete v lize, postoupili jste na EURO s jednadvacítkou, dneska jste vyhráli v evropském poháru. Co vám osobně dalo tohle úspěšné období?

„Jsou to obrovské zkušenosti a věřím, že se mi to vrátí ještě později. Všeho si obrovsky vážím, protože se to nemusí stávat každý den. Do budoucnosti mi to může pomoct. Náročný program mi vyhovuje, protože pořád hrajeme a to je to, co nás baví.“

Dneska vás hodně podporovali i fanoušci. Takhle bouřlivá atmosféra v Mladé Boleslavi dlouho nebyla.

„Chtěl bych poděkovat všem našim fanouškům, co přišli. Strašně nás to nabudilo, když jsme je viděli. Hraje se nám líp, když je stadion plný a podporují nás. Cítili jsme jejich podporu, a pokud to tak bude dál, tak budu jedině rád.“