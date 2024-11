Boleslav oživila v KL naději. Postup do jarní fáze? Šest bodů stačit nebude

Šokující obrat proti Betisu (2:1) dává Mladé Boleslavi ještě naději na účast v jarní fázi Konferenční ligy. Se třemi body sice svěřenci trenéra Andrease Brännströma zůstávají mimo postupové pozice, ale jejich šance na kvalifikaci do vyřazovacích bojů se výrazně zvýšila. „Cítili jsme, že je to naše poslední šance, že potřebujeme vyhrát,“ říkal po zápase spokojený kouč Boleslavi.

Výsledek zápasu se přitom pro český tým nevyvíjel dobře. Krásný gól z přímého kopu Giovaniho Lo Celsa dostal Betis do vedení a zdálo se, že favorit si půjde pro vítězství. Zhruba ve 30. minutě se ale obraz hry změnil. Mladá Boleslav začala hrát aktivněji a její agresivní styl kombinačně vyspělému soupeři vůbec nevoněl.

Středočeši se tak v závěru první půle začali dostávat do dobrých šancí, ale pokaždé ztroskotali na skvělém brankáři Adriánovi. „Už v první půli jsme hráli skvěle. Dařilo se nám v mnoha ohledech a měli jsme tam spoustu dobrých kombinací. Proto bylo hodně nepříjemné, že jsme po poločase prohrávali,“ popisoval Brännström.

Po přestávce ale střeleckou smůlu nakonec jeho svěřenci prolomili. Slepené trefy Matyáše Vojty a Patrika Vydry převrátily skóre na stranu Mladé Boleslavi. „V první půli nám chybělo trochu štěstí. Ve druhém poločase se nám to tam dvakrát odrazilo a dotlačili to silou vůle, ale i o tom je fotbal,“ radoval se po zápase střelec vítězné branky Vydra.

A mladoboleslavští pokračovali v sebevědomém výkonu i dál. Územní převahu sice postupně získal dotahující Betis, ale ve zbytku utkání si jeho hráči vypracovali jen jednu slušnou příležitost, kdy ovšem Lo Celso ve skluzu na míč nedosáhl ideálně a poslal ho jen těsně vedle. V samém závěru už Mladá Boleslav dokázala kontrolovat hru a došla si pro velký triumf. „Jsem šťastný z toho, jak jsme zápas dohráli. Nebylo to jen o bránění, ale byli jsme dál odvážní s míčem a dotáhli jsme utkání do vítězného konce,“ chválil svůj tým švédský trenér.

Co je potřeba k postupu?

Na výkonech Boleslavi v evropských zápasech je jasně vidět, jak tým s každým zápasem roste. Proto se ještě určitě nedá vyloučit postup do vyřazovacích bojů. „Byl to náš nejlepší výkon. Musíme si z toho vzít to pozitivní a v dobrých výkonech pokračovat. Teď je potřeba získávat body i v lize a poprat se ještě o postup v Evropě,“ říkal motivovaný mladík Vydra. „Ukázali jsme, že se s nimi dá hrát, a že se toho nebojíme,“ dodal po náročném utkání proti favorizovanému Betisu.

A pomalejší start v Evropě ze strany Boleslavi se dal očekávat. S výjimkou ostříleného kapitána Marka Suchého měli mezi pravidelně nastupujícími hráči zkušenost s hlavní fází evropských pohárů jen Patrik Vydra a Tomáš Ladra, přičemž ani jeden z nich v pohárech neodehrál celých 90 minut.

Postupně získané sebevědomí tak nyní musí celý tým přetavit v bodový úspěch ve zbývajících zápasech proti polské Jagiellonii a norskému Molde. Čtvrteční výkon, kdy se Boleslavi podařilo porazit a dokonce přehrát tým z horní poloviny španělské ligy, totiž není vůbec malý úspěch. Vždyť ještě z předzápasové predikce Opty vyšel Betis jako třetí největší favorit na celkové vítězství Konferenční ligy.

Úkol pro Boleslav tedy zní jasně: Navázat na výkon z utkání proti Betisu a minimálně jeden ze zbývajících dvou zápasů vyhrát. V tom druhém by potom byla potřeba alespoň remíza, protože šest bodů na postup rozhodně stačit nemusí.