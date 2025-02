Los Konferenční ligy ONLINE: Chelsea se dozví soupeře, co další dvojice?

O tom, kdo je největší favorit na vítězství Konferenční ligy, není pochyb. Chelsea jasně ovládla ligovou fázi, ve které vyhrála všech šest zápasů a společně s dalšími sedmi celky si zajistila místo rovnou v osmifinále, do kterého se přes play off probojovalo dalších osm týmů. A kdo na sebe narazí? To určí dnešní los osmifinále, zároveň se určí pavouk až do finále. ONLINE přenos z losování, které začíná ve 14:00, sledujte na iSport.cz.