ONLINE: Slovácko - Jablonec 0:0. Karviná vede nad Teplicemi, v akci i další čtyři týmy
Sedmé kolo fotbalové Chance Ligy je tu. Sobotní program odstartují hned čtyři zápasy od 17 hodin. Dukla se pokusí navázat na zlepšenou formu proti Hradci Králové, Karviná hraje doma s Teplicemi, Pardubice s Bohemians. Slovácko doma vyzve Jablonec. Večer jde do akce obhájce titulu Slavia, která vyráží na hřiště Mladé Boleslavi. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|11
Dukla
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu