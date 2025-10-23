Předplatné

ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0. Přerušeno. Ve 20:00 sudí rozhodne o osudu utkání

Chorvatská klec a nepříznivé počasí. Jak dlouho bude chybět Spartě Haraslín? • Zdroj: iSport.tv
Počasí před zápasem Sparty v KL se výrazně zhoršilo
Počasí před zápasem Sparty v KL se výrazně zhoršilo
Počasí před zápasem Sparty v KL se výrazně zhoršilo
Počasí před zápasem Sparty v KL se výrazně zhoršilo
Veljko Birmančevič při zápase Sparty v Rijece
Fotbalisté Sparty nastoupili do deštivého zápase v Rijece
Konferenční liga
Utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a pražské Sparty bylo za stavu 0:0 ve 12. minutě kvůli hustému dešti přerušeno. Hřiště je výrazně podmáčené. Zatím není jasné, jestli se zápas dnes dohraje, nebo bude odložen. V 20:00 sudí znovu zkontroluje terén a definitivně rozhodne o dalším vývoji. Sledujte ONLINE ze zápasu na iSportu.

00

Ve třetím největším chorvatském městě pršelo už v minulých dnech, silný déšť byl i dnes dopoledne. Zhruba hodinu před výkopem se znovu spustil liják, který neustal ani na začátku zápasu. Prakticky celá hrací plocha se ocitla pod vodou a kombinační fotbal se vůbec nedal hrát. Ve 12. minutě hlavní sudí Robert Jones duel přerušil a týmy odešly do kabin.

Rozhodčí aktuálně komunikuje s UEFA a řeší se, kdy se duel dohraje. Vzhledem ke stavu hřiště je vysoce nepravděpodobné, že to bude dnes.

Sparta mohla skórovat v šesté minutě, kdy Birmančevič překonal vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout. Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty ale akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.

#TýmZVRPSkóreB
1Zrinjski11005:03
2AEK Larnaka11004:03
3Lech Poznań11004:13
3Sparta11004:13
5FC Lausanne11003:03
6Celje11003:13
7Crystal Palace11002:03
8Vallecano11002:03
8Raków11002:03
10Fiorentina11002:03
11Šachtar11003:23
12Štrasburk11002:13
13Jagiellonia11001:03
13Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17KF Drita10101:11
18KuPS10101:11
19Shelbourne10100:01
20Häcken10100:01
21Aberdeen10012:30
22Slovan Bratislava10011:20
23Omonia Nikósie10010:10
24Varšava10010:10
25Hamrun10010:10
26Rijeka10010:10
27AEK Atény10011:30
28Škendija10010:20
28Olomouc10010:20
28Kyjev10010:20
31Universitatea Craiova10010:20
32Rapid Vídeň10011:40
33Shamrock10011:40
34Breidablik10010:30
35AZ Alkmaar10010:40
36Lincoln10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

