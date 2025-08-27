ONLINE: Riga - Sparta. Premiéra pro Mannsverka, v útoku klasický trojzubec
Zbývá udělat poslední krok. Fotbalisté Sparty jsou velmi blízko k postupu do hlavní fáze Konferenční ligy. Do odvety s Rigou nastupují s pohodlným náskokem 2:0 z prvního zápasu a Pražanům tak stačí „pouze“ neztratit získanou výhodu. Byť tým kouče Briana Priskeho startuje jako favorit, v hlavním městě Lotyšska musí počítat s absencemi. K dispozici nejsou Pavel Kadeřábek, Magnus Kofod Andersen, ani Adam Ševínský. ONLINE přenos utkání sledujte od 18.45 na iSportu.