Na Spartu i za víc než 900 korun. Fanoušci Legie protestují, odložili oslavy
Plánované oslavy se odkládají. Fanouškům Legie Varšava se nelíbí ceny vstupenek na čtvrteční domácí utkání Konferenční ligy proti fotbalistům Sparty. „Klub chce i po ostudných výsledcích vyždímat z lidí poslední zlotý,“ reagují zástupci ultras skupiny Nieznani Sprawcy v příspěvku na Facebooku.
Legie má za sebou zatím jediné domácí utkání v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním kole prohrála s tureckým Samsunsporem 0:1. Na tribuny se vměstnalo přes 18 tisíc fanoušků, což představuje pouze asi 59 % z celkové kapacity.
Klub nehlásí v poslední době vyprodáno ani na jiné zápasy. Řeší přibývající problémy, herně a výsledkově se týmu nedaří, v nejvyšší soutěži vyhrál naposledy na konci srpna (od té doby dvě remízy a tři prohry) a nachází se až na jedenáctém místě ligové tabulky.
S tím patnáctinásobný polský mistr nemůže ani náhodou být spokojený. „Napětí mezi fanoušky a klubem po tragických výsledcích opět narostlo,“ komentoval situaci polský žurnalista Karol Tyniec pro deník Sport a web iSport.
A ve čtvrtek se Legia chystá na utkání se Spartou. Pražané mají k dispozici dohromady 1731 míst, z toho jich zbývalo uprostřed tohoto týdne 175. Domácí budou pochopitelně v převaze, jak jinak. Jenže za jakou cenu.
Za lístek zaplatí do sektorů na severní tribuně, v nichž řádí kotel skalních fanoušků, zhruba 450 korun. To je nejlevnější varianta. Prostřední cenová kategorie vyjde na 770 a nejvyšší na 910 korun. „Ceny jsou na místní poměry opravdu vysoké,“ poznamenal Tyniec, který se zaměřuje na dění kolem Legie Varšava.
Počátky problémů od července i naděje s Papszunem
Jakmile se informace o vstupenkách dostala na veřejnost, členové skupiny Nieznani Sprawcy se okamžitě ozvali: „Bez nadsázky si myslíme, že v současné sportovní situaci a s ohledem na fotbal, jaký hrajeme, je tohle facka pro všechny fanoušky, kteří stojí za klubem i v této hrozné době.“
Navíc skupina ultras fanoušků plánovala zrovna při zápase se Spartou oslavit 20. výročí od založení Nieznani Sprawcy. Chystala velkolepou show. „Určitě tušíte, že příprava na takovou akci zabrala nějaký čas a vyžádala si spoustu práce. Neumíme si však představit, že vás budeme přemlouvat, abyste přišli na zápas, když lístky jsou za tak strašnou cenu,“ vysvětlila organizace skalních příznivců. Proto se oslavy odkládají, a to konkrétně na 14. prosince proti Piastu.
Počátky problémů mezi kotlem a vedením klubu sahají už na začátek letošního července. Fanoušky přiváděla k šílenství neaktivita Legie na přestupovém trhu. Přitom výsledky nebyly ani v minulém ročníku nijak pozitivní: páté místo v ligové tabulce se ztrátou šestnáct bodů na mistrovský Lech Poznaň. Kvalifikace do evropské soutěže vyšla díky triumfu v domácím poháru. Nieznani Sprawcy tak vyhlásili bojkot.
Ten trval nakonec pouhý měsíc, protože funkcionáři začali konat, přivedli do kádru nováčky a slíbili příznivcům další nápravné kroky. „Nechali jsme se trochu oklamat novým ředitelem, trenérem, posilami… Věřili jsme, že teď už se to konečně musí podařit. Sypeme si popel na hlavu,“ přiznali fanoušci s odstupem času v aktuálním stanovisku.
Naději jim v posledních dnech dávají aspoň zprávy o tom, že Legia jedná s Markem Papszunem. To je velká věc! „Většina lidí je v šoku, nikdo takový krok nečekal,“ prohodil žurnalista Tyniec. Vypadá to, že populární polský kouč povede tým už ve čtvrtek proti Spartě.
Jakého přivítání od fanoušků se nakonec dočká?
- Osmifinále
- Play-off