Varaždin - Jablonec 3:2. Kolaps ve druhém poločase, Severočeši budou doma dotahovat
Po dlouhých pěti letech se Jablonec vrátil do Evropy. Comeback to byl neveselý. V úvodním zápase druhého předkola Konferenční ligy totiž Kozlovi nájezdníci vedli, aby si z Varaždínu místo drahokamů nakonec odvezli porážku 2:3. Když po pauze obrátil skóre z 0:1 na 2:1 aktivní Nemanja Tekijaški, zdálo se, že Severočeši kormidlují poklidně do přístavu. Jenže bohužel nešlo o poslední otočku zápasu... Příští čtvrtek je na programu odveta.
Na startu ročníku 2021/22 si Jablonec dvakrát pohrál se Žilinou (5:1, 3:0) v play-off Konferenční ligy a postoupil do základní skupiny. Historický úspěch pamatuje ze současného kádru už pouze gólman Jan Hanuš a pár lidí v managementu v čele s Miroslavem Peltou. Jinak nikdo. Tehdy za Severočechy válel Jaroslav Zelený, Tomášové Hübschman, Čvančara a Malínský či současný vedoucí mužstva Jan Krob.
Byť po pěti letech nezůstal v kabině kámen na kameni, jedno se nemění: v bojích o Konferenční ligu padají mraky branek. Důkazem je pět gólů na pažitu v Chorvatsku. Bohužel rovné tři spadly do jablonecké sítě…
„Šance na postup vidím padesát na padesát. Budeme si chtít vytvořit dobrou výchozí pozici pro domácí odvetu. Pro oba týmy to bude první ostrý zápas v sezoně. Z tohoto důvodu je trochu otazník, jak na tom jsou,“ přemítal před utkáním jablonecký trenér.
Premiérový test dopadl rozpačitě. Především defenzivní chování nepotěšilo ani jednoho z trenérů. Obzvlášť pak pedanta Luboše Kozla. První inkasovaná branka ve čtyřiadvacáté minutě? Gruzínec Vakho se na chvíli zapomene na ofsajdové čáře, ztratí přehled o hře, nechá za sebe naběhnout střelce Iuriho Tavarese a pak jen zírá, jak kapverdský útočník trefuje z voleje šibenici.
Další problém ve vlastní šestnáctce nastal v druhém poločase za vedení 2:1. Když to vypadalo, že se Jablonec rozhodl kontrolovat děj, nezachytil Martin Cedidla náběh mamuta – chorvatského obra jménem Ivan Mamut. Sice se k němu stahoval i Tekijaški, ale průšvih už nebylo možné zastavit. Trknutí hlavou kousek před Hanušem bylo nechytatelné.
I výsledek 2:2 by zajišťoval slušnou pozici do odvety, jenže ani plichtu Jablonec nevyválčil. Potřetí selhal v obranné činnosti. Na pravé straně dostal příliš prostoru zkušený Frane Maglica, narýsoval do vápna přímku na Luku Mamiče a hosté se museli potřetí stydět.
„Varaždín jsme viděli v mnoha zápasech. Mají svoji kvalitu, vysoké a silné hráče do soubojů. Rychlá křídla, která jsou svým somatotypem nebezpečná i ve vzduchu. Bude záležet, jak se s tímhle vším dokážeme vyrovnat,“ pravil před duelem Kozel.
Po devadesáti minutách boje lze konstatovat – špatně, trenére! Byť kouč odhadl největší klady sestavy Varaždínu, jablonecká parta si přesto nechala vstřelit tři branky. Aby za týden uspěla a postoupila do třetího kola kvalifikace o Konferenční ligu, musí předvést mnohem zodpovědnější výkon směrem k vlastní brance.