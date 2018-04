Show CR7! Ronaldo uchvátil nůžkami, pískající diváky donutil tleskat

Real má blízko do semifinále • Reuters

Můžete na něj pískat. Nenávidět jeho hvězdné manýry, melíry nebo gely ve vlasech. Jenže Cristiano Ronaldo je fotbalový fenomén a génius. V úterním čtvrtfinále Ligy mistrů s Juventusem hrál znovu hlavní roli – při výhře „bílého baletu“ 3:0 dva góly dal a poslední připravil pro Marcela. Trefil se v deseti zápasech Ligy mistrů po sobě, čímž stanovil nový rekord soutěže, a šampiona posledních dvou ročníků rázně nasměroval do semifinále.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 3. Ronaldo, 64. Ronaldo, 72. Marcelo Sestavy Domácí: Buffon – De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Sandro – Costa (69. Matuidi), Bentancur, S. Khedira (75. Cuadrado), Asamoah (69. Mandžukić) – Dybala, Higuaín. Hosté: Navas – Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo – Modrić (82. Kovačić), Casemiro, Kroos – Benzema (59. L. Vázquez), Isco (75. Asensio), Ronaldo. Náhradníci Domácí: Cuadrado, Marchisio, Matuidi, Mandžukić, Szczęsny, Rugani, Lichtsteiner Hosté: Vallejo, Bale, Casilla, Hernández, Vázquez, Asensio, Kovačić Karty Domácí: Bentancur, Dybala, Dybala Hosté: Ramos, Kovačić Rozhodčí Cüneyt Çakιr – Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy (všichni Turecko) Stadion Allianz Stadium, Turín

Zápas na italské půdě ještě ani nezačal, když nablýskaná scéna úvodního čtvrtfinále nabídla jeden z klíčových momentů. Už ve třetí minutě Marcelo uvolnil Iska, který z hranice vápna vyslal přízemní centr na přední tyč. Tam se ukázala genialita střelce, který je už teď jedním z nejlepších fotbalistů v historii.

Ronaldo (s notnou pomocí parťáka Benzemy) se v pravou chvíli uvolnil od obránců, přesně si naběhl a pravou šajtlí dostal z první míč do sítě. Narvaný stadion italských příznivců sice pískal skoro pokaždé, co se portugalský šutér dostával k míči, ale nebylo to nic platné. „Byl dobře nastartovaný,“ pochválil práci 33letého hráče ve studiu ČT Sport fotbalový expert Luděk Zelenka.

Ronaldo si nejkrásnější moment schoval do druhé půle. V 64. minutě se položil do Carvajalova centru z pravé strany. Zády k brance šmikl nohama, ve vzduchu trefil balon a nasměroval ho přesně k tyči bezmocného Buffona. Zkrátka úchvatná, dokonalá oslava fotbalu.

„Mně osobně dneska hodně potěšil, jeho výkon byl fantastický. Dokazuje, že je komplexním hráčem,“ chválil Ronalda po utkání ve studiu ČT Sport trenér Jozef Chovanec. „Vyzdvihl bych ještě dvojici Modrič, Kroos, tihle střední záložníci určují ráz utkání,“ zdůraznil muž, který v minulosti vedl Spartu i českou reprezentaci.

Ale zpět k Ronaldovi. Sedmička Realu zcela jednoznačně ovládla zápas a na evropské scéně láme další rekordy. Skóroval v deseti zápasech Ligy mistrů po sobě, čímž stanovil nové maximum. Velkou pifku má na samotný Juventus – v šestém zápase vstřelil italskému šampionovi už devět gólů, celkem zvládl 22 branek ve čtvrtfinálové fázi Ligy mistrů. Svůj gólový účet v soutěži zatím zaokrouhlil na 120 gólů.

Juventus, jehož počínání sledoval na tribuně se znepokojeným výrazem ve tváři klubový viceprezident Pavel Nedvěd, přitom nezačal špatně. Jenže většina útočných pokusů končila před šestnáctkou Realu, domácí snažení postrádalo kýžené gólové vyústění. Symbolickým bodem zmaru byla 66. minuta, kdy se po červené kartě ze hřiště pakoval zbytečně agresivní Dybala.

Real v odvetě loňského finále soutěže potvrdil svou extratřídu. Po krásném ťukesu s Ronaldem přidal třetí zásah Marcelo a uzavřel gólový účet zápasu. Zidanovi svěřenci tak jsou na nejlepší cestě do semifinále.

V úvodu zápasu na Ronalda domácí fanoušci pískali, bučení doprovázelo takřka každý jeho dotek s balonem. Po jeho famózním představení se ale na tribunách našli tací, co jeho výkon ocenili uznalým potleskem.