Ronaldova paráda nadchla: Gól pro playstation! Kdo se s ním srovnával?

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

"Neočekával jsem, že dám takový gól. Vyskočil jsem velmi vysoko a dal jsem branku, která mi dlouho zůstane v paměti. Pravděpodobně můj nejhezčí gól kariéry. Jak už řeklo mnoho lidí, nějakou dobu se o to snažím, ale samozřejmě záleží na okolnostech zápasu. Prostě mi v tu chvíli blesklo hlavou, že to zkusím. Musíte to pokaždé zkoušet. Dnes jsem to zkusil a vyšlo to."

Cristiano Ronaldo is a man among boys pic.twitter.com/q9Zfpzm0Tv — Historical Pics (@Historicalpics0) April 4, 2018

"A potlesk od fanoušků Juventusu? To se mi ještě nikdy nestalo. Byl to jeden z hlavních momentů večera. Když jsem byl dítě, měl jsem Juventus rád a teď mi jeho fanoušci zatleskali. V srdci mi zůstanou krásné vzpomínky, všem Italům, kteří byli na stadionu, děkuji."