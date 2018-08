Ramos provokoval. Seděl při losu za Salahem, zase došlo ke kontaktu

Tehdy to zprvu vypadalo jako nevinný souboj. Salah se s Ramosem přetlačoval o míč, kanonýr Liverpoolu k němu měl blíž. Hráči se ale vzájemně zahákli za ruce a obránce Realu se při pádu přes svého protivníka nešťastně převalil. Salah si přilehl ruku a poranil rameno. Po půlhodině finále v slzách střídal, Liverpool pak i kvůli šíleným hrubkám brankáře Lorise Kariuse prohrál 1:3. Naopak Real slavil třetí triumf v řadě.

Ramos po utkání Salahovi napsal a popřál, ať je brzy v pořádku. Zároveň však odmítl jakoukoliv vinu za jeho zranění. Především egyptští fanoušci jej totiž na sociálních sítích zasypali nadávkami. „Nechtěl jsem o tom mluvit, protože by se to všechno nafouklo a obrátilo proti mně. Ale když se pozorně podívám, Salah mě nejdřív popadne za ruku a já padám opačným směrem. Lidé však ve finále řeknou, že ode mě je to jak judo,“ postěžoval si Ramos.

V utkání se navíc srazil i s gólmanem Kariusem, který podle následného vyšetření utrpěl otřes mozku, což mohlo mít vliv na jeho chyby před inkasovanými góly. Tomu se ale Ramos vysmál. „Brankář řekne, že byl po srážce se mnou omráčen. Příště může Firmino říct, že má chřipku, protože na něj upadla kapka mého potu,“ rýpl si ironicky.

Teď se kapitán Realu se Salahem poprvé setkal. Na losovací ceremoniál Ligy mistrů do Monaka si přijel pro cenu nejlepšího obránce soutěže za minulou sezonu. Salah byl v nominaci na nejlepšího fotbalistu Evropy uplynulého ročníku, v anketě UEFA jej ale nakonec předčil Ramosův spoluhráč Luka Modrič.

A španělský obránce „bílého baletu“ jako by znovu chtěl trochu rozvířit emoce. Když totiž odcházel z pódia se svou cenou, lehce se Salaha dotkl na rameni. Ten nijak nezareagoval, především na sociálních sítích ale jejich kontakt vyvolal ohlas. Chtěl Ramos svého rivala jen symbolicky pozdravit, nebo šlo spíš o provokaci?

Jisté je, že jestli se Real a Liverpool v novém ročníku Ligy mistrů potkají, jejich souboj bude extrémně sledovaný. Los je ovšem do jedné skupiny nesvedl, šampion z posledních tří sezon narazí na AS Řím, CSKA Moskva a Plzeň. Liverpool zřejmě v boji o postup čeká těžší práce, mužstvo kouče Jürgena Kloppa se utká s Paris St. Germain, Neapolí a CZ Bělehrad.

Sergio Ramos na losu Ligy mistrů zvláštním způsobem pozdravil Mo Salaha:

When Ramos touches Salah's shoulder 💀 pic.twitter.com/lO2Kws92VX — Bleacher Report (@BleacherReport) 30. srpna 2018