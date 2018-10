Jak se hraje na Realu. Byli zákeřní, vzpomíná Mašek. Selhal i brankář

V březnu to bylo padesát let, co si Václav Mašek zahrál drsné čtvrtfinále PMEZ na posvátném stadionu Santiaga Bernabeua a zažil prohru 0:3. „Tenkrát už to bylo trochu za hranou. Brali jsme to jako velkou křivdu,“ říká bývalý reprezentační útočník v prvním díle seriálu vzpomínkových rozhovorů, který deník Sport připravil před úterním utkáním Plzně na hřišti Realu Madrid.