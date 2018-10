Messi poprvé ukázal zlomenou ruku. Se Suárezem šel pro děti

Barcelona o Messiho přišla v sobotním utkání španělské ligy se Sevillou, ve kterém nejprve argentinský útočník gólem a asistencí nasměroval domácí k výhře 4:2, pak si ale zlomil ruku a čeká ho zhruba třítýdenní pauza. Kromě duelu s Interem přijde mimo jiné i o derby s Realem Madrid, které se poprvé od roku 2007 bude hrát bez Messiho i Cristiana Ronalda.

Liga mistrů na O2 TV Sport Předzápasový program začne na O2 TV Fotbal již v 18:30, kdy se studio bude věnovat dvěma zápasům hraným od 18:55 hodin. Ve 20:20 bude na O2 TV Sport zahájeno paralelně s podvečerními duely studio ke zbývajícím šesti utkáním. Moderátor Petr Svěcený přivítá mezi hosty například Karola Kisela nebo Tomáše Ujfalušiho. Po skončení zápasů následují sestřihy ze všech stadionů a ohlasy ve studiu.

Španělští paparazzi argentinskou hvězdu zachytili, jak po boku manželky Antonelly a spoluhráče Luise Suáreze vyzvedává děti ze školy. Messi se poprvé od bolestivého zranění ukázal na veřejnosti, i s obvázanou rukou neztrácel úsměv na tváři.

Barcelona doufala, že zranění jejího hlavního tahouna nebude tak vážné, už hodinu po zápase ale znala přesnou diagnózu. Messi si při pádu zlomil vřetenní kost.

Katalánský celek je nyní v podobné situaci jako v roce 2009, kdy rovněž kvůli zranění přišel o Messiho před zápasy s Interem a Realem Madrid. Tehdy si Barcelona poradila s italským soupeřem 2:0 a gólem se na výhře podílel i obránce Gerard Piqué, který je přesvědčen, že to tým zvládne i nyní.

Nic na tom prý nemění ani to, že na předchozích vítězstvích 4:0 nad PSV Eindhoven a 4:2 nad Liverpoolem v Lize mistrů se Messi podílel pěti góly a je nejlepším střelcem soutěže. "Když je Messi na hřišti, tak díky němu máme vyšší sebevědomí, protože je to nejlepší hráč na světě. Ale myslím, že nás to nijak nepoznamená," prohlásil Piqué.