Shaqiri neletí na LM do Bělehradu. Liverpool se bojí o jeho bezpečí

Nechvalně proslulou situaci z léta si jistě vybavíte. Švýcarsko porazilo Srbsko 2:1 díky gólům Shaqiriho a Granita Xhaky, dvou hráčů kosovského původu. Oba své trefy oslavili gestem orlice, symbolu etnických albánců. Za oslavu, která pobouřila srbské fanoušky, dostal každý z nich pokutu ve výši deseti tisíc švýcarských franků.

Celá situace má po několika měsících dohru. Sedmadvacetiletý hráč, který si svými výkony na šampionátu vysloužil přestup ze sestupivšího Stoke City do výrazně ambicióznějšího Liverpoolu, neodcestuje s "Reds" do Bělehradu na utkání základní skupiny Ligy mistrů.

"Slyšeli jsme spekulace o tom, jakého přivítání by se mu tam dostalo. Nevíme přesně, co by se mohlo stát, ale chceme se stoprocentně soustředi na fotbal a na nic jiného," vysvětlil kouč Jürgen Klopp, proč Shaqiriho s sebou nebere. "Jsme FC Liverpool, velký klub, fotbalový tým. To je vše, nechceme zastávat nějaké politické názory," odmítl německý kouč strhnout debatu směrem k politickému sporu.

"Shaq to chápe a přijal to. Je naším hráčem, milujeme ho, a nastoupí za nás ještě mnohokrát. Ale v úterý prostě ne," dodal, a navzdory strachu o jednoho hráče pochválil město, do kterého se chystá. "Slyšel jsem o Bělehradě mnoho krásných věcí, i o celém Srbsku, od kamarádů a kolegů co tam dřív byli. Těším se, že tam odehrajeme skvělý zápas," dodal oblíbený trenér.

Klopp bude jistě doufat, že průběh utkání bude stejně hladký jako minule. V domácím utkání "Reds" porazili Crvenou Zvezdu 4:0 díky brankám Roberta Firmina, Sadia Maného a dvěma trefám Mohameda Salaha.