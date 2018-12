Koubek: Chorý není kopyto, i Kollera učili. Plzeň už nemá starou sestavu

Překvapilo vás, že Plzeň zvládla klíčový duel s AS Řím?

„Určitě pro ně mám velkou pochvalu, to je jasné. Zase se ukázalo, že Plzeň tyhle konečné zápasy ve skupině, kdy soupeři přijedou ne v úplně optimálním složení, dokáže využít. Zvládne hrát na hranici svých možností, hlavně druhý poločas se mi líbil. Schick není takový zabiják jako Džeko a bohužel asi ještě dlouho nebude. Římu chyběli Pellegrini, De Rossi, stoper Fazio. Byl to trošku jiný tým, navíc se potýká s problémy okolo trenéra, který teď nemá úspěchy a je na něj obrovský tlak. To je ale jejich problém, Plzeň toho využila. Dokázala soupeře ztrestat a vytěžila z toho sportovní i finanční kapitál. To je chvályhodné.“

Líbil se vám výkon Viktorie?

„Výkon byl takový, jaký byl potřeba. Možná, že předchozí zápasy hrála Plzeň příliš otevřeně, hlavně ten v Římě. Teď především v prvním poločase vycházela dlouho z hlubokého bloku, držela soupeře na uzdě, který se do plné obrany neprosazoval, neměl šance. Plzeň hrála tak, jak česká mužstva proti takovým soupeřům musí hrát. To znamená na protiútoky. Statistika držení míče skončila 62 na 38 pro hosty, Řím měl k tomu asi o 200 přihrávek víc. Takticky to Plzeň zvládla velice dobře. Její protiútoky fungovaly hlavně ve druhém poločase díky kvalitě, kterou klíčovými přihrávkami přinesl Patrik Hrošovský. Jak jsem říkal - v prvním poločase hráli spíš hlubší blok, ve druhé půli, kdy už znali výsledek z Madridu, byl zápas vyrovnanější. Dalo se očekávat, že Plzeň vstřelí branku. Římští hráči se kolikrát ani nevraceli do obrany, bylo jich tam málo, ani individuální výkony nebyly na jejich straně optimální. Zase pochvala pro Plzeň, že toho dokázala využít.“

V plzeňské sestavě zvládla utkání velmi dobře její mladší generace, to znamená Milan Havel, Aleš Čermák, Tomáš Chorý. Můžou postupně převzít klíčovou roli a nahradit zkušené třicátníky?

„Třeba Limberský se ale do sestavy vrátil. Zaplať pánbůh, že se do toho Plzeň pustila. Právě v téhle fázi sezony se ukazuje, že nikdo není nenahraditelný. Možná, že herní útlum, na jaře i bodový, byl způsobený tím, že se s touhle obměnou trošku váhalo. Teď to byla taková znouzectnost, ale funguje to. Já znám třeba Milana Havla, divil jsem se, že ten kluk není využívaný, je to vynikající hráč.“

Takže Plzeň s omlazováním zbytečně váhala?

„Tenhle proces se tam zbytečně brzdil. Teď už Plzeň nemá starou sestavu. Hejda má optimální věk (28), je tam David Limberský a Roman Hubník, dva zkušení kozáci. Brankáři jsou třicátníci, to je u nich vždycky nejlepší věk.