Ajax se těší na Real bez Ramose. Hrají o záchranu sezony bez šéfa, říká kouč | iSport.cz

Po prvním utkání v Amsterdamu poznali, že i hráči z Realu Madrid jsou pouze lidé. Mladé mužstvo Ajaxu zatápělo obhájci Champions League už od prvních minut. A nebýt zcela zásadního zásahu videorozhodčího u prvního gólu domácích, není vůbec jisté, zda by se nejúspěšnější tým v historii dopracoval ke konečné výhře 2:1.

I přes ní ale nizozemský klub neskládá zbraně. Naopak. „Jsme dobrý tým, který umí na soupeře vytvořit tlak,“ prohlásil kouč Ten Hag na tiskové konferenci v Madridu.

„Viděl jsem poslední dvě El Clásika a mohu říct, že jsem našel ve hře Realu jeho silné i slabé stránky,“ uvedl trenér Ajaxu.

Bez kapitána domácích, Sergia Ramose, který se v prvním duelu vyžlutil, se situace Ajaxu značně ulehčila. „To bude obrovská ztráta pro Real. Modrič s Kroosem sice drží záložní řadu, ale Ramos je šéf obrany. On všechno diriguje. Jeho absence pro ně bude velká mentální i fyzická ztráta,“ oddechl si Ten Hag.

Před úterním zápasem si navíc neodpustil i jeden rýpanec směrem k soupeři.

„Zatímco my jsme ve hře ještě ve třech soutěžích, Real už hraje pouze o Ligu mistrů. To je jejich poslední šance na to, aby alespoň částečně zachránili sezonu,“ řekl Ten Hag. „I proto si myslím, že přístup domácích hráčů bude poněkud odlišnější, než tomu bylo v jiných zápasech.“

Zároveň si ale kouč, který se učil v Bayernu Mnichov od Pepa Guardioly, postěžoval na náročný zápasový program.

„Tohle bude naše 42. utkání v sezoně a v kádru máme spoustu hráčů, kteří kvůli mistrovství světa neměli téměř žádné volno. I proto jsem rád, že jsme teď o víkendu nehráli a odpočinuli si, zatímco Real jde do zápasu po dvou duelech s Barcelonou. To by mohl být hodně důležitý faktor,“ dodal.

Liga mistrů na O2 TV Sport Moderátor Michal Hrdlička v úterý přivítá už od 20:25 ve studiu Tomáše Ujfalušiho a Pavla Horvátha, zápas Real Madrid - Ajax komentují Jiří Vrba a Milan Štěrba, zápas Dortmund - Tottenham Jan Homolka a Tomáš Radotínský.