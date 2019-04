Liga mistrů ONLINE: Manchester United - Barcelona. Juventus - Ajaxu | iSport.cz

Luis Suárez posílá hlavou míč do sítě Manchesteru United ve čtvrtfinále Ligy mistrů • Reuters

Radost fotbalistů Barcelony po trefě Luise Suáreze ve čtvrtfinále Ligy mistrů na Old Trafford proti Manchesteru United • Reuters

Dalšími dvěma čtvrtfinálovými bitvami dnes pokračuje fotbalová Liga mistrů. V souboji gigantů na sebe na Old Trafford narazí domácí Manchester United s Barcelonou. Oba celky se proti sobě postavily v milionářské soutěži naposledy v květnu 2011 v samotném finále. Tehdy uspěli Španělé, když zvítězili 3:1. Druhý souboj se hraje v Amsterdamu, kde tamní Ajax hostí Juventus. Tito soupeři se střetnou na půdě Ligy mistrů poprvé od roku 2004, kdy se utkali v základní skupině. Oba tehdejší duely vyhrála "stará dáma" 1:0. Kdo zvládne lépe vstup do čtvrtfinále a vytvoří si lepší pozici do odvety? Sledujte ONLINE přenosy zápasů na iSport.cz.