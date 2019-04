STOP pro Neymara! Za urážku rozhodčích si nezahraje tři zápasy v LM | iSport.cz

„Je to ostuda! Dali k videu čtyři chlápky, kteří vůbec nerozumí fotbalu. To jsem ještě neviděl. Jak to mohla být penalta, když ho to trefilo do zad? Jděte do pr...,“ napsal Neymar, který kvůli zranění do hry nezasáhl.

Jeho tým si z prvního duelu v Manchesteru přivezl výhru 2:0, ale v domácí odvetě prohrál 1:3. Trenér PSG Thomas Tuchel prohlásil, že by Neymar neměl být potrestán, protože se vyjádřil v rozčilení.

Neymar se vrátil na hřiště téměř po třech měsících minulou neděli, kdy s PSG oslavil francouzský titul.