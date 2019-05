Hřebík vzpomínal, kouč Ajaxu Ten Hag ho uchvátil. O Spartu měl zájem | iSport.cz

Ještě před dvěma lety jej funkcionáři nejslavnějších evropských klubů prakticky neznali, nyní by mu rádi nabízeli lukrativní smlouvy. Nizozemský kouč Erik ten Hag si po převzetí Ajaxu Amsterdam udělal velké jméno a zařadil se mezi nejsledovanější trenéry součanosti.

Na perspektivního stratéga, který příští rok oslaví jubilejní "padesátku", se přitom mohli před pár lety chodit dívat čeští fanoušci. V době, kdy rodák z Haaksbergenu vedl juniorku Bayernu Mnichov, o něj totiž stála pražská Sparta.

"Musím říct, že je to jeden z trenérů, kterého sledujeme. Není k dispozici, ale pokud bychom chtěli zahraničního kouče, tento je jeden z těch, co by byli vysoko na seznamu," uvedl tehdy předseda představenstva letenského klubu Daniel Křetínský.

Seznámení v Mnichově, jednání na Strahově

Ten se o Hagovi dozvěděl díky současnému šéfovi sparťanské mládeže Jaroslavu Hřebíkovi, který mu jej doporučil. "Byli jsme na týdenní stáži v Bayernu, chtěl jsem vidět práci Josepa Guardioly. Ten Hag nás měl na starost, strávili jsme s ním čtyři dny. Poznal jsem jeho práci, viděl jsem, jak koučuje tým. Zrovna hráli s Manchesterem City," zavzpomínal ve Studiu Ligy mistrů na O2 TV Sport.

Způsob, jakým vedl mužstvo, ho nadchl. "Líbila se mi jeho filozofie, způsob presinku, využívání meziprostorů i součinnost. Dohodli jsme se, že ho k nám pozveme na seminář. Byl na Strahově, měl připravenou moc pěknou praktickou ukázku. Po společné večeři jsem ho doporučil (vedení Sparty)."

Třebaže měl dnes již slavný kouč zájem, na lavičku Pražanů neusedl. "Byl tomu nakloněný. Za tři čtvrtě roku mu navíc končila smlouva, takže by se to dalo domluvit. Nakonec k tomu ale nedošlo, kvůli podmínkám," uzavřel Hřebík.

Holohlavý taktik po konci v bavorském velkolubu nakonec zamířil do rodné země, kde se ujal "áčka" Utrechtu. Tam vydržel pouze dva roky, hned poté si jej vyhlédli v nizozemské metropoli. S Ajaxem nyní prožívá vysněné angažmá, současný ročník může uzavřít titulem v domácí soutěži.

Triumf ale není utopií ani v milionářské Lize mistrů. Hagova družina si po senzačním postupu přes obhájce triumfu Real Madrid a hvězdami nabitý Juventus připsala skvělý výsledek také v úvodním semifinále. Na půdě favorizovaného Tottenhamu zvítězila 1:0 díky brance Donnyho van de Beeka. Do odvety tak půjde v mnohem lepší pozici.

SESTŘIH: Juventus - Ajax 1:2. Pohádka nekončí, tým z Amsterdamu vyřadil dalšího favorita 720p 360p REKLAMA