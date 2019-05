Ztráta pro Liverpool. Salah a Firmino nebudou hrát odvetu s Barcelonou | iSport.cz

Salah se v polovině druhé půle utkání v Newcastlu střetl s vybíhajícím slovenským brankářem Dúbravkou. Nejlepší střelec této sezony Premier League byl po srážce velmi otřesený a trávník opustil na nosítkách. Zápas, který Liverpool vyhrál 3:2, dokoukal šestadvacetiletý egyptský reprezentant v kabině, ale po střetu je tak otřesený, že v úterý nebude moci hrát.

Firmino měl problémy už před úvodním semifinále v Barceloně, které Liverpool prohrál 0:3. Do hry zasáhl až na posledních 13 minut a o víkendu v Newcastlu kvůli svalovému zranění nenastoupil.

"Salah se cítí dobře, ale z lékařského hlediska to bohužel není tak dobré. Hrozně by chtěl hrát, ale nejde to," řekl na tiskové konferenci trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

"Dva z nejlepších útočníků světa nebudou hrát a navíc musíme vstřelit čtyři góly. To nám samozřejmě komplikuje život, ale budeme se 90 minut snažit dělat, co umíme. Jestli se povede postoupit, bude to báječné. Pokud ne, pojďme se rozloučit tím nejkrásnějším způsobem," dodal německý kouč.