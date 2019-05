Liverpool vyhrál, ale přišel o Salaha. Tottenham padl, Cardiff sestupuje | iSport.cz

Liverpool po středeční porážce 0:3 s Barcelonou v úvodním semifinále Ligy mistrů začal v Newcastlu dobře a ve 13. minutě otevřel skóre Virgil van Dijk. Na rychlé vyrovnání Christiana Atsua zareagoval Muhammad Salah a ve 28. minutě hostům vrátil vedení.

"Straky" ale favoritovi dál dělaly problémy a krátce po změně stran podruhé odpověděl Salomón Rondón. Hrdinou Liverpoolu se stal těsně před koncem náhradník Origi, který vystřídal zraněného Salaha. Egyptský útočník byl kvůli zranění hlavy odnesen ze hřiště na nosítkách.

Semifinalista Ligy mistrů doplatil na nedisciplinovanost. Ve 43. minutě neudržel nervy Son Hung-min a za strčení do Lermy byl vyloučen. Krátce po změně stran dostal červenou kartu také Foyth za ostrý skluz na Simpsona. Bournemouth dvojnásobnou početní výhodu využil až v první minutě nastaveného času, kdy rozhodl Aké hlavičkou z rohu.

Tottenham, který ve středu čeká odveta semifinále Ligy mistrů na hřišti Ajaxu Amsterodam, ve třetím soutěžním utkání po sobě prohrál výsledkem 0:1.

Bournemouthu pomohl k výhře devatenáctiletý brankář Mark Travers, který se stal v Premier League prvním teenagerem mezi tyčemi v základní sestavě od roku 2006. Tehdy debutoval Joe Hart za Manchester City ve věku 19 let a 178 dnů. Traversovi bude 18. května dvacet.

Wolves zůstávají sedmí, Cardiff sestupuje

Fulham zase postavil do zápasu nejmladšího hráče, který kdy v nejvyšší anglické soutěži nastoupil. Harvey Elliott ve věku 16 let a 30 dnů odehrál v dresu již jistě sestupujícího týmu závěrečné minuty při porážce 0:1 ve Wolverhamptonu. Dosavadní rekord držel jiný fotbalista Fulhamu Matthew Briggs, kterému při debutu v Premier League v roce 2007 bylo 16 let a 68 dnů.

Třetím sestupujícím týmem se stal Cardiff po domácí porážce 2:3 s Crystal Palace. Velšský celek opouští nejvyšší soutěž po pouhém roce a doplnil další dva neúspěšné týmy Fulham a Huddersfield.

Everton udržel šanci na evropské poháry

Everton rozhodl zápas brankami v 17. a 20. minutě. Autorem prvního gólu byl určen obránce Burnley Ben Mee, jenž tečoval prudkou střelu Brazilce Richarlisona. Krátce nato zvýšil vedení domácích Seamus Coleman hlavičkou z dorážky.

Burnley nebyl v zápase správně uznán gól Ashleyho Barnese z ofsajdu a neuspěl ani střídající Vydra, jenž se v závěru marně dožadoval penalty po zákroku bývalého obránce Burnley Michaela Keanea v pokutovém území. Everton tak zaznamenal osmé čisté konto z posledních deseti ligových duelů.

Sedmý tým tabulky Premier League postoupí do předkola Evropské ligy v případě, že již jistý účastník Ligy mistrů Manchesteru City porazí ve finále Anglického poháru Watford.

Výsledky 37. kola anglické Premier League:

Bournemouth - Tottenham 1:0

Branky: 90+2. Aké

Everton - Burnley 2:0

Branky: 17. vlastní Mee, 20. Coleman

West Ham United - Southampton 3:0

Branky: 16. a 69. Arnautovic, 72. Fredericks)

Wolverhampton - Fulham 1:0

Branky: 75. Dendoncker

Cardiff - Crystal Palace 2:3

Branky: 31. vlastní Kelly, 90. Reid - 28. Zaha, 39. Batshuayi, 70. Townsend

Newcastle - Liverpool 2:3

Branky: 20. Atsu, 54. Rondón - 13. Van Dijk, 28. Salah, 86. Origi