Šmicer byl u toho: Absolutní nadšení v Liverpoolu, Barceloně chybí emoce | iSport.cz

Měl to štěstí, že úterní fantastický obrat Liverpoolu viděl na vlastní oči. Vladimír Šmicer nechyběl na vyprodaném Anfieldu, který pomohl místním borcům k demolici Barcelony 4:0 a postupu do finále Ligy mistrů. „Pořád je to čerstvé, obrovské nadšení, že se to povedlo,“ vykládal do telefonu krátce poté, co ve středu v podvečer přistál po bouřlivé noci na letišti v Praze. V rozhovoru pro iSport Premium hodnotí mimořádný počin Liverpoolu, postupovou euforii přímo na stadionu i příčiny selhání favorizované Barcelony.